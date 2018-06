Schon kurz nach dem Amtsantritt von Illmensees Bürgermeister Jürgen Hoffmann hat es den ersten Streit mit dem Gemeinderat gegeben. Seitdem ist das Verhältnis der beiden Parteien extrem angespannt, immer wieder tragen sie öffentlich Konflikte aus. SZ-Redaktionsleiter Dirk Thannheimer und Redakteur Sebastian Korinth haben sich mit Rolf Vögtle, dem Ersten Landesbeamten, und Max Stöhr, Leiter des Fachbereichs Kommunales und Nahverkehr beim Sigmaringer Landratsamt über die schwierige Situation unterhalten.

Das Landratsamt ist für Illmensees Bürgermeister Jürgen Hoffmann und die Gemeinderäte ein begehrter Ansprechpartner geworden. Wie oft meldet sich jemand aus Illmensee bei Ihnen?

Max Stöhr: Relativ regelmäßig, vor allem vor und nach den Gemeinderatssitzungen. Bürgermeister Hoffmann bespricht mit uns vorab beispielsweise das richtige Verfahren bei möglichen Befangenheiten und öffentlichen beziehungsweise nichtöffentlichen Tagesordnungspunkten. Es melden sich Gemeinderäte bei uns, aber auch Bürger, die sich für einzelne Tagesordnungspunkte interessieren. Grundsätzlich sind wir offen für jedes Anliegen, aber insgesamt binden die Anfragen aus Illmensee bei uns inzwischen reichlich Kapazitäten.

Rolf Vögtle: Überwiegend geht es dabei um Verfahrensfragen – etwa darum, ob Gemeinderatssitzungen richtig einberufen oder Beschlüsse richtig gefasst wurden.

Von anderen Kommunen kommen solche Anfragen eher selten?

Max Stöhr: Nein, auch Bürgermeister und Gemeinderäte anderer Kommunen wenden sich an uns. Die Menge an Anfragen aus Illmensee ist allerdings außergewöhnlich hoch.

Seit wann?

Max Stöhr: Vor allem seit der Diskussion über die Öffnungszeiten des Seefreibads im Frühjahr 2013.

Mit welcher Erwartungshaltung wenden sich die Bürger an Sie?

Max Stöhr: Die Bürger schätzen den Einfluss des Landratsamts falsch ein. Anders als viele denken, haben Bürgermeister keinen Dienstvorgesetzten. Und die Entscheidungen des Gemeinderats sind bindend – das ist Demokratie. Wir können allenfalls prüfen, ob bei einem Beschluss bestimmte Vorschriften eingehalten wurden.

Rolf Vögtle: Das läuft in aller Regel sehr formal ab. Wenn ein Beschluss vom Zustandekommen oder vom Inhalt beanstandet wird, bitten wir den Bürgermeister um Stellungnahme und prüfen. Ist der Beschluss nicht rechtmäßig zustande gekommen, beanstanden wir ihn.

Max Stöhr: Wir wollen die Neutralität wahren und sachlich bleiben. Deshalb gehen wir auch bewusst nicht selbst in die Gemeinderatssitzungen. Wir sehen uns in erster Linie als Servicestelle und erst in zweiter Linie als Aufsichtsbehörde.

Und wenn Sie zu dem Schluss kommen, dass ein Beschluss rechtswidrig war?

Max Stöhr: Dann beanstanden wir ihn. Folgt aus einem rechtswidrigen Beschluss aber unmittelbar ein Rechtsgeschäft, also zum Beispiel ein Kauf – dann kann er nur schwer rückgängig gemacht werden.

Rolf Vögtle: Dann weisen wir aber trotzdem darauf hin und unterstreichen, dass es in Zukunft anders gehandhabt werden sollte.

Aus welchen Angelegenheiten halten Sie sich bewusst raus?

Max Stöhr: Wenn es um persönliche Dinge geht. Für das schwierige Verhältnis zwischen Bürgermeister und Gemeinderäten gab es vor zwei Jahren ein Mediationsverfahren unter externer Führung. Das Landratsamt kann nicht die Rolle des Mediators einnehmen.

Viel gebracht hat dieses Mediationsverfahren aber nicht.

Max Stöhr: Der Erfolg eines solchen Verfahrens hängt vor allem von zwei Faktoren ab: Beide Seiten müssen offen sein und über das eigentliche Verfahren hinaus miteinander zusammenarbeiten wollen.

Rolf Vögtle: Es stehen sich eben auch zwei starke Verwaltungsorgane gegenüber. Der Gemeinderat ist an sich das Hauptorgan, trifft die wesentlichen Entscheidungen in einer Kommune und soll auch den Bürgermeister beaufsichtigen. Dieser wiederum ist Chef der Verwaltung, bestimmt grundsätzlich die Tagesordnungen für die Gemeinderatssitzungen und leitet diese. Außerdem ist er für acht Jahre gewählt. Wenn diese beiden Seiten nur schwer zusammenarbeiten können, wird es leider schwierig.

Haben Sie eine derart schwierige Situation schon einmal erlebt?

Rolf Vögtle: Nein. Vielleicht noch am ehesten, als sich der Beuroner Bürgermeister Arndt Neff 1999 aus dem Mallorca-Urlaub meldete und ankündigte, nicht mehr zurückzukommen – aber auch nicht zurückzutreten.

Apropos Rücktritt: Könnte der Illmenseer Gemeinderat geschlossen zurücktreten?

Max Stöhr: Nein, das geht nicht. Einzelne Gemeinderäte können nur unter bestimmten Voraussetzungen zurücktreten – etwa, wenn sie dem Gremium seit mindestens zehn Jahren angehören oder älter als 62 sind. Dann würde jeweils ein neuer Bürger in den Gemeinderat nachrücken.

Könnte das Gremium den Bürgermeister zum Rücktritt zwingen?

Max Stöhr: Auch das ist nicht möglich. Ein gewählter Bürgermeister kann während seiner Amtszeit nur selbst zurücktreten.

Rolf Vögtle: Und nur bei schweren Amtsvergehen droht einem Bürgermeister ein Disziplinarverfahren, das zu einer Dienstenthebung führen könnte.

Seit Sommer 2016 hat die Gemeinde Illmensee keinen Kämmerer. Wie geht es in dieser Sache weiter?

Max Stöhr: Jede Kommune benötigt zwingend einen Fachbeamten für das Finanzwesen. Allerdings ist es landesweit schwierig, qualifizierte Bewerber dafür zu finden. Erschwerend kommt hinzu, dass alle Kommunen bis 2019 auf das neue Haushaltsrecht umstellen müssen. Wir sind froh, dass wir der Gemeinde Illmensee helfen konnten, Walds ehemaligen Kämmerer Robert Erath zu gewinnen. Gemeinsam mit dem Unternehmen Schüllermann und Partner arbeitet dieser die wichtigsten Kämmereiaufgaben ab. Die Stelle der Kämmerei ist inzwischen ausgeschrieben und mit der Stufe A13 auch gut besoldet. Wenn sich die Lage in Illmensee eine Zeit lang beruhigt hat, wird sich bestimmt auch jemand Geeignetes finden lassen.

Generell scheint in Illmensee seit Weihnachten etwas mehr Ruhe eingekehrt zu sein. Teilen Sie diesen Eindruck?

Rolf Vögtle: Zurzeit bewegt sich die Zusammenarbeit in einem sachlichen Bereich und das ist auch richtig so. Was das Landratsamt betrifft, hat sich die Einsicht durchgesetzt, dass wir nicht als Mediator auftreten können, sondern dass wir Rechtsaufsicht sind. Die Amtszeit der Gemeinderäte endet im Frühjahr 2019, die des Bürgermeisters 2020. Wir hoffen, dass beide Seiten bis dahin vernünftig zusammenarbeiten können – und dass es uns als Landratsamt gelingt, unseren Teil dazu beizutragen.