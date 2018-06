Hai-Hoffmann traut gerührt die neuen Narreneltern

Idyllisch und freundlich sind die Trauung der Narreneltern und die Entmachtung des Rathauses am schmotzigen Dunschtig in Illmensee verlaufen. Bürgermeister Jürgen Hoffmann verheiratete im Hai-Kostüm ganz gelassen und bester Laune den neuen Narrenvater Alexander Büschel mit Narrenmutter Conny Schweitzer. „Nachdem ihr das Rathaus nun ergriffen und unseren Schultes als großen Hai gefunden habt, möchten wir die Hochzeits-Zeremonie auf der Rathaustreppe beginnen lassen“, hatte Narrenpräsident Michael Reichle von den Wasserspuckern Illmensee zuvor gesagt. „Fasnet isch, das Rathaus ist unser und wir können unsere geliebte Fasnet feiern.“ Das diesjährige Motto: „Illmensee spielt.“

Nachdem im vergangenen Jahr eine eher eisige Stimmung im und vor dem Bürgermeisteramt geherrscht hatte, der Schultes nicht entmachtet, sondern wieder zum Arbeiten geschickt wurde, war in diesem Jahr ein Klimawechsel angesagt. Eine tolle Rathausmannschaft sorgte mit Punsch und Glühwein für alle Gäste und harmonisches Miteinander begleitete die Fasnet in Illmensee.

„Ein Wechsel hat sich im Bereich der Narreneltern vollzogen. Unser altgedienter Narrenvater Lothar darf gesundheitlich nicht mehr Narrenvater sein. Wir haben uns auf die Suche gemacht und wunderbaren Ersatz für Narrenmutter Conny gefunden“, sagte Michael Reichle und stellte Alexander Büschel als Nachfolger vor. „Leute, seid doch ehrlich: Es ist wie in der Gesellschaft. Die Alte sucht sich einen neuen Jungen, so ist es“, sagte Hai-Hoffmann, der sich die Trauung in der fünften Jahreszeit nur so aus der Flosse schüttelte. Gerührt verlangte der Hai nach dem Jawort des Narrenvaters nach etwas Flüssigem, einem Schnäpsle, und stieß freundschaftlich mit Brautpaar und Narrenpräsident darauf an.

Michael Reichle stellte die Rathausmannschaft vor, deren Frauen und Männer allesamt als Wassergetier auftraten. Als Krake kam Hauptamtsleiter Markus Felgendreher daher. Der pinkfarbene Kasse Fisch hieß Sybille Sigg, die blaue Sekretariats-Krake Sandra Spähler war dabei und als Anemonenfisch Nemo ergriff Erika Weiss das Wort. Sie ließ den Präse und seine Mannen den Rathausschlüssel aus einem Planschbecken angeln.

Klar, dass das den Wasserspuckern gelang. „Fasnet isch – Wasser-Spucker!“, rief Michael Reichle und verwies den Schultes für die närrischen Tage des Rathauses. Auf Wunsch des abgesetzten Bürgermeisters spielte eine Delegation des Musikvereins das Illmenseer Narrenlied, bevor es zum Feiern und zum Narrenbaumstellen ging. Apropos Narrenbaum: Auch die Ruschweiler Waldhexen haben seit Donnerstag wieder einen. Das ursprüngliche Exemplar hatten sie wegen der vorhergesagten Sturmböen am Dienstag aus Sicherheitsgründen gefällt. Aber stürmisch war es am schmotzigen Dunschtig in Illmensee ja glücklicherweise nicht mehr.