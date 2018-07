Gemeinderat Illmensee pflegt Bestattungskultur

Einem „sehr sensiblen Thema“, so Bürgermeister Bernhard Stadler hat sich der Illmenseer Gemeinderat schrittweise angenähert: der Umgestaltung des örtlichen Gottesackers in optischer und verwaltungstechnischer Form. Wie bereits aus der voran gegangenen Sitzung berichtet, konnte Planer Wolfgang Treß in einer eingehenden Präsentation den derzeitigen Ist-Zustand und mögliche, zukunftsweisende Alternativen aufzeigen. Letztlich hat sich der Gemeinderat für ein System entschieden, „wie es der regional gewachsenen Bestattungskultur entspricht“, so Wolfgang Treß.

In der Praxis bedeutet das, dass die Gräber nach wie vor auf zirka 2,30 Meter Länge ausgehoben werden, nach der Bestattung die Länge der Grabeinfassung aber nur noch 1,70 Meter beträgt. Dadurch wird die bei der Grabpflege zu betreuende Fläche wesentlich kleiner, die Kosten für die Grabeinfassungen sinken und es lassen sich auf der gesamten Friedhofsfläche mehr Gräber einplanen. Bei den Urnengräbern möchte man die Entwicklung der Nachfrage abwarten. Flächen sind vorhanden, über die mögliche Gestaltung soll aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht endgültig entschieden werden.

Schnell in Angriff genommen wird allerdings die Umstellung der Friedhofsverwaltung auf eine so genannte „Fachschale“ des Landratsamtes Sigmaringen. Dahinter verbirgt sich eine elektronische Datenerfassung über Belegungszeiten, freie Grabflächen und diverse verwaltungstechnische Vorgänge. Der Gemeinderat hat dafür vorerst eine Summe für die Umorganisation in Höhe von 3600 bis 7800 Euro bewilligt. Die „Preisspanne“ rührt daher, dass derzeit noch niemand den Zeitaufwand für die Dateneingabe festschreiben kann. Zugriff auf die Datensätze haben selbstverständlich nur zugriffsberechtigte Mitarbeiter der Verwaltung. (sel)