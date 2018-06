Gemeinderäte debattieren über Protokolle

Was andernorts in der Regel kaum zur Sprache kommt, ist in Illmensee seit Monaten ein Dauerthema: Die Sitzungsprotokolle. Auch in der jüngsten Gemeinderatssitzung beanspruchte die Debatte um Formulierungen im Protokoll selbst sowie in der im Amtsblatt veröffentlichten Zusammenfassung 30Minuten Sitzungszeit.

„Es sind Dinge drin, die so nicht richtig sind“, sagte Gemeinderat Martin Rieger, der sich im Amtsblatt falsch zitiert fühlte. Es möge vielleicht „Wortklauberei“ sein, aber er habe in der letzten Sitzung nicht einen Antrag stellen wollen, sondern habe ihn gestellt. „Wird die Zusammenfassung korrigiert, wenn Fehler drin sind?“ fragte er Bürgermeister Jürgen Hoffmann. Der konterte, dass das Amtsblatt das Kommunikationsmittel des Bürgermeisters mit den Bürgern sei und deshalb er die Verantwortung für den Inhalt trage. Um die Bürger zeitnah zu informieren und möglichst wenig Fehler zu machen, veröffentliche man, auch bei Beschlüssen, nur eine Zusammenfassung und das Abstimmungsergebnis.

Weil in der Bürgerfragestunde ein Bürger nach den Sitzungsprotokollen aus dem ersten Halbjahr gefragt hatte, wurde der Tagesordnungspunkt „Sitzungsprotokolle“ auf Antrag von Rieger an den Anfang der Sitzung gestellt. (stt)