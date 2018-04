Flame spielt um den Swiss Country Music Award

Die Band Flame, die vor drei Jahren in Illmensee gegründet wurde, ist für die Teilnahme am Swiss Country Music Award nominiert worden. Dieser wird vor Publikum und einer internationalen Fachjury am Samstag, 5. Mai, in Bissegg in der Schweiz ausgespielt. Flame steht ab 22 Uhr auf der Bühne. Bewertet werden musikalische Qualität und Vielfalt, Bühnenpräsenz und Outfit sowie die Fähigkeiten auf dem Instrument.

Im vergangenen Jahr hatte die Band bereits am Country Music Award in der Westernstadt Pullman City im bayerischen Eging am See und am Deutschen Rock- und Pop-Preis in Siegen teilgenommen – und jeweils den dritten Platz belegt. Für die kommenden Wochen und Monate sind einige Auftritte geplant, weitere sollen hinzukommen. So eröffnet die Band am Samstag, 2. Juni, offiziell die Badesaison im Seefreibad in Illmensee. Am Samstag, 7. Juli, treten die Musiker bei „Wilhelmsdorf live“ auf und am Montag, 23. Juli, spielen sie beim Rutenfest in Ravensburg. Geplant sind außerdem Auftritte auf dem Bodenseebauernhof Möking in Uhldingen-Seefelden (Freitag, 10. August) und bei einer Country-Nacht im Kursaal Bad Säckingen (Samstag, 20. Oktober).

Die Besetzung der Band hat sich seit ihrer Gründung mehrfach geändert. Zurzeit besteht sie aus Dieter Maier (Gesang, Gitarren, Mandoline, Akkordeon, Keyboards und Flöte), Wolfgang Seiderer (Fiddle, Gesang und Schebberle), Jonas Maier (Gesang, Schlagzeug und Percussion), Matthias Scharnagl (Gesang und Bass) sowie Rob Lehenherr (Gesang, Gitarre und Banjo). Sie präsentieren die ganze Vielfalt der Countrymusik: von Traditionel Country und Country-Klassikern über Country-Rock und Irish Rock bis hin zu eigenen Arrangements.