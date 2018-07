Exotisch: Bollywood vermischt sich mit 1001 Nacht

Ein orientalisches Frauenfest für alle Sinne mit Melodien aus Bollywood und mehr hat am Samstag rund 200 Frauen und Mädchen in die Welt von „1001 Nacht“ entführt. Die Tanzgruppen der VHS Illmensee und Horgenzell haben den Orient in die Drei-Seen-Halle nach Illmensee geholt und viele Frauenherzen höher schlagen lassen. Der Erlös dieser Benefizveranstaltung kommt dem Familien und Altenhilfeverein zugute.

Mit Teller, Tassen, Besteck, Decken und Sitzkissen strömten die Frauen ab 18 Uhr in die Drei-Seen-Halle, die sich in eine orientalische Basar-Oase verwandelt hat. Orientalische Stände boten Saris, arabische Gewänder, Kopf-Hals- und Fußkettchen feil und ein riesiges Buffet lud zum Schlemmen ein. Die Halle war bis tief in die Nacht fast männerfreie Zone. Dicht an dicht hatten die Besucherinnen ihre Decken ausgebreitet und besiedelten den Hallenboden in großer Erwartung auf abwechslungsreiche Tanzdarbietungen.

Uschi Groß von der VHS Illmensee begrüßte das Publikum und dann ging es auch gleich mit der „Teeny Gruppe“ zum „Shakira-Mix“ los. Die Mädels ließen gekonnt die Hüften kreisen und stimmten grandios in den Abend der orientalischen Folkloretänze des Nahen und Fernen Ostens ein. Die VHS Illmensee zeigte im Anschluss den Schleiertanz. Anmut und Grazie, in Samt und Seide gehüllt, schwebten über die Bühne und nahmen das Publikum mit auf die Reise. Alina brachte mit einem verführerischen Bauchtanz Bollywood nach Illmensee. Sanftheit und Kraft vermittelten die Grazien der „Mondins“ unter Leitung von Anita Dekiert. Arabisch wurde es mit den Tänzerinnen der VHS Bad Waldsee und Natalie verzauberte ihr Publikum mit einem improvisierten Schleiertanz in Türkis. Das fließende Farbenspiel der leicht transparenten Stoffe, die reich an Verzierungen mit Pailletten, Perlen und Strasssteinen sind, hatte seine eigene Magie.

Mit Tambourin und Zigeuneroutfit präsentierte die Tanzgruppe der VHS Aulendorf die abwechslungsreiche Vielfalt des zauberhaften Abends. Einen klassisch orientalischen Tanz zeigten Sonja und Tanja, „Pop Oriental“ tanzten die Damen der VHS Horgenzell. „Mit und ohne Stock“ hieß der Tanz der VHS Illmensee, bei dem Gerhard aus Illmensee mit seinen 74 Lenzen es sich nicht nehmen ließ, eine Hauptrolle zu spielen. Gewandt führte Gerhard die Frauenriege an. Mit reizvollen Bewegungen und in wallenden Hüftkleidern performten die Tänzerinnen der VHS Markdorf „Gypsy Fantasie“ zur Musik von Shakira, bevor fünf wunderschöne Tänzerinnen ihre Bäuche kreisen ließen.

Nach der Pause, in der das Büffet und der Basar eröffnet wurden und sich großer Anfrage erfreuten, war Trommeln angesagt. Mit einer kleinen Geschichte präsentierten sich „Ali und seine Gruppe“. Nach dem Tanz mit sieben Schleiern der „Regenbogenfrauen“ wurde es ganz dunkel in der Halle. Erwartungsvoll blickten sich die Besucher um und entdeckten einen brennenden Leuchter, der auf dem Kopf von Viola durch die Halle jongliert wurde. Ein Highlight jagte das nächste und auf „Monas Schleier und Säbeltanz“, schwebte „Parvana“ wie mit Engelsflügeln über die Bühne. Mit Tablas (Trommeln) und türkischem Sas (Saiteninstrument) trommelten sich Nuri und seine Crew in die Herzen ihrer Zuhörer. Drei Tänzerinnen des Stamms Khamsa zeigten in ihrer typischen Tracht den Folkloretanz „Tribal“ und Alessandra drehte sich mit einem Schleier, der aussah wie ein Fächer bevor Mirimah nochmals „Bollywood“ aufleben ließ. Aus Stuttgart kam der Überraschungsgast Amona, die mit einem professionellen Bauchtanz ihr Publikum in Atem hielt.

Auch nach dem Programm war der Abend noch lange nicht beendet. Uschi Groß lud das Publikum zum gemeinsamen Tanzen ein, sodass auch alle Gäste ihre hübschen Roben schwingen lassen konnten. Der Erlös dieser Benefizveranstaltung kam dem Familien und Altenhilfeverein Illmensee zugute. (krö)