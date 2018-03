Blasmusik, gute Laune und zahlreiche Ehrungen

Vor zahlreichen Besuchern haben die 70 Frauen und Männer des Musikvereins Illmensee am Samstag ein Konzert unter dem Titel „Blasmusik und gute Laune“ in der Drei-Seen-Halle gegeben. Unter der Leitung von Ingrid Meschenmoser eröffnete die Jugendkapelle mit der Fanfare „Fanfarissimo“ den Abend, den die charmante Ansagerin Melina Leder moderierte.

Mit dem modernen Popstück „Born this way“ von Lady Gaga, der Filmmusik des bekannten Disneyfilms Zoomania „Try everything“, der Ouvertüre „Ashland Park“ und den gefühlvollen Klängen des „Zauberlands“ von Kurt Gäble entführten die jungen Musiker die Besucher auf eine musikalische Reise. Die vier Nachwuchsdirigenten des Vereins bewiesen Talent und dirigierten je ein Stück der Jugendkapelle.

Den zweiten Teil des Abends eröffnete die Aktivkapelle mit dem Konzertmarsch „Kaiserin Sissi“. Mit dem Stück „A tribute to Amy Winehouse“ erinnerten die Musiker an die 2011 verstorbene Soul-Ikone. Vor den Ehrungen verzauberte Tubist Markus Weber die Besucher mit der Ballade „Für Theresa“.

Ehrennadeln für die Musiker

Laura Ibele (Trompete), Sebastian Kern (Trompete) und Manuela Eisele (Flügelhorn) wurden für zehn Jahre aktives Musizieren im Verein geehrt und erhielten von Verbandsdirigent Willi Lutz die Ehrennadel in Bronze. Matthias Weber (Tenorhorn) und Christoph Huber (Posaune) bekamen für ihre 20-jährige Mitgliedschaft die Ehrennadel in Silber und ein Ehrenabzeichen.

Besonders freute sich Willi Lutz, dass er gleich drei Musiker des Vereins mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant für 40 aktive Jahre im Musikverein ehren durfte: Markus Weber (Tuba), Herbert Thum (Tenorhorn) und Bernhard Meschenmoser (Trompete). Markus Weber ist seit vielen Jahren im Ausschuss des Vereins tätig und seit zwei Jahren stellvertretender Vorsitzender des Musikfördervereins.

Jahrzehntelanges Engagement

Herbert Thum übernahm schon in jungen Jahren das Amt Dirigenten und übte dieses 21 Jahre lang aus. Auch heute engagiert er sich noch aktiv im Verein und hat in diesem Jahr wieder das Amt des stellvertretenden Dirigenten übernommen.

Zusätzlich zu seiner Ehrung erhielt Bernhard Meschenmoser die Förderermedaille in Gold mit Diamant für 30 Jahre Ehrenamt. Meschenmoser hat viele ehrenamtliche Tätigkeiten im Verein ausgeführt. So war er zunächst Jugendleiter und übernahm vor 16 Jahren das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden. Deborah Weber lobte seinen Einsatz im Musikverein, sein überdurchschnittliches Engagement im Vorstand und die vielen kleinen Dienste und Aufgaben rund um den Probenbetrieb und das Probelokal, die Meschenmoser übernommen hatte.

Den letzten Teil des Abends eröffnete Chiara Thum mit ihrem Querflötensolo „Let it go“, das aus dem Disneyfilm „Die Eiskönigin“ stammt. Alisa Alferi nahm mit ihrem Sologesang des Oscar-prämierten Songs „Skyfall“ die Zuhörer mit auf eine Reise in die Welt von James Bond. Mit dem „80er Hit(tour)“-Medley verabschiedeten sich die Musiker von der Bühne und ließen die Besucher noch einmal in vergangenen Zeiten schwelgen. Als Zugabe rundeten die Musiker den Abend mit der Polka „Träume in die Zukunft“ und dem Popstück „Sofia“ ab.