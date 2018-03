Viele Herausforderungen für Bauern

Über die neue Düngeverordnung, die Afrikanische Schweinepest und andere Herausforderungen für die Landwirtschaft haben die Ortsbauern Oberstadion, Unterstadion, Grundsheim und Hundersingen bei ihrer Hauptversammlung gesprochen. Andreas Braig, Geschäftsführer des Bauernverbandes Ulm-Ehingen, hat zudem die neue Internetseite des Verbandes vorgestellt.

Der Vorsitzende der Ortsbauern, Arthur Ege, blickte auf das vergangenen und das aktuelle Jahr. „Das Wetter ist bisher sehr durchwachsen und die Laune der Landwirte entsprechend schlecht“, sagte er. Während im vergangenen Jahr um diese Zeit schon gesät wurde, könnten die Bauern aktuell nicht mal Gülle ausbringen. Hier gäbe es seit Beginn des Jahres fürs Düngen generell neue Regelungen. Darauf wies Hanns Roggenkamp, stellvertretender Vorsitzender des Bauernverbandes, hin. Beispielsweise müsse der Ammoniakeintrag reduziert werden, das könnte die Landwirte viel Geld kosten und treibe sie deshalb natürlich um, erklärte Roggenkamp.

Ein brisantes Thema sei auch die Afrikanische Schweinepest, die drohe, auf Deutschland überzugreifen. „Deshalb appellieren wir derzeit überall, die Hygienestandards in den Schweinebetrieben hochzuhalten“, erklärt der stellvertretende Verbandsvorsitzende. Ärgerlich sei gewesen, dass die eigens organisierte Drückjagd für Wildschweine nicht funktioniert habe, weil sich die Staatswaldbesitzer nicht beteiligt hätten. „So haben sich die Schweine in nicht bejagte Flächen zurückgezogen“, so Roggenkamp.

Sollte es zu einem Ausbruch in Deutschland kommen und ein infiziertes Wildschwein gefunden werden, wird um diesen Bereich ein Sperrbezirk errichtet, in dem dann Stillstand herrscht. „Alle Schweinebestände in diesem Bereich werden dann gekeult“, erklärt der Fachmann. Deshalb empfahl er den Landwirten, Versicherungen für den Tierbestand abzuschließen. Für die Afrikanische Schweinepest, die für den Menschen völlig unbedenklich sei, gäbe es aktuell keinen Impfstoff und es sei auch keiner in Aussicht.

Die Schweinepest sei auch bei den Bürgermeister-Besprechungen ein Thema, sagte Uwe Handgrätinger, Bürgermeister von Unterstadion und Grundsheim. Ihn beschäftige aber auch der Biber. Auf seiner Gemarkung habe er jetzt mehrfach gute Erfahrungen beim Bibermanagement gemacht und habe eingreifen dürfen, bevor das Tier größere Schäden verursacht. Deshalb rief der Schultes die Landwirte auf, auf Probleme, die durch den Biber entstehen, rechtzeitig aufmerksam zu machen. Landwirt Konrad Schmucker aus Hundersingen rief zum Einrichten eines Biberfonds auf, aus dem Privatleute aber auch Kommunen entschädigt würden. So müsse die Gemeinde Oberstadion immer wieder investieren, weil der Biber Straßen unterhöhle oder Telefonkabel beschädige. Geschäftsführer Andreas Braig wies die Landwirte aus dem Winkel auf die neue Internetseite des Verbandes hin, auf der es jetzt alle wichtigen Informationen gäbe. Neu wurde ein geschützter Bereich eingerichtet, auf den nur Mitglieder Zugriff haben. Um die Bauern künftig noch direkter zu erreichen, soll jetzt der Nachrichtendienst „WhatsApp“ genutzt werden.