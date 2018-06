Kleine Gedichte verbreiten große Freude

Am meisten Weihnachtspost hat im Dorf wahrscheinlich Franz Baur bekommen. Ein hoher Stapel liegt auf dem Tisch. Er wird jeden Brief beantworten und dazu ein selbstgeschriebenes Gedicht in den Umschlag stecken. Die Gedichte haben unterschiedliche Formate, sind aber immer laminiert und vor allem ermuntern sie immer zum fröhlich sein.

„Ein Gedicht muss laminiert sein, dann kann man es gebrauchen, an die Tür hängen oder auf den Schreibtisch stellen. Sonst ist es ein Blatt, das irgendwann verloren geht“, lacht Franz Baur. Es ist Franz Baurs Lebensphilosophie, jeden Tag einem Menschen eine Freude zu machen. Diese Philosophie hat er von seiner Großmutter übernommen. Als Bub war er viel bei seiner Großmutter, denn seine Mutter starb als er gerade neun Jahre alt war. Die Geschwister waren noch jünger. Baur ist in Herbertingen geboren.

Wenn Franz Baur außer Haus geht, hat er immer ein paar Gedichte in der Tasche. Sieht er beim Einkaufen, dass ein Kunde ein Päcklein Eier in den Einkaufswagen stellt, dann legt er strahlend ein lustiges Gedicht über glückliche Hühner dazu. Meist entsteht ein freundliches Gespräch und schon ist der Dichter glücklich. Beklagt sich eine Rathausangestellte, dass Bürger schlecht gelaunt sind, schenkt er ihr das passende Gedicht, das sie an die Tür hängen kann. Es wirkt wie ein kleiner Zauber: Die Leute lesen es, bevor sie eintreten und kommen tatsächlich schmunzelnd herein. Jede Begegnung, jede Situation, ein schöner Sternenhimmel, ein Feiertag, alles nährt den Brunnen der Inspiration. Wie von selber dichtet es dann in der Seele von Franz Baur.

In der Schule konnte Franz keinen Aufsatz schreiben, schob aber ständig kleine Zettel seinen Mitschülern zu, auf denen er in Versform die Komik des Unterrichts zum Besten gab oder sonst eine Neuigkeit verarbeitete. Später, im jugendlichen Alter, da wurden seine Gedichte länger, da fing er an, auch für Feste oder Anlässe zu dichten, zu Abschlussfeiern der Landwirtschaftsschule zum Beispiel. Heute noch bestellen Leute bei ihm Geburtstags- oder Hochzeitsgedichte. Da kommt Baur viel herum und versprüht seine gute Laune und ansteckende Lebensfreude.

Schnell kommt herzliche Stimmung auf

Viele sympathische Begegnungen finden auf dem Kirchplatz statt. Hier halten Leute an, schauen sich den außergewöhnlichen Kirchenraum an, genießen die eindrucksvolle Weite des Donautals. Baur wohnt gleich nebenan. Er spricht die Leute an, schell kommt eine herzliche Stimmung auf. Baur beschenkt sie bei der Verabschiedung mit einem Gedicht. Oft kommen mit der Post herzliche Grüße zurück, manchmal sogar Pakete. „Einmal kam ein ziemlich großes Packet: Da haben mir Frauen 1000 Seiten Kopierpapier und einige Briefmarken zustellen lassen, damit ich ihnen weiterhin Gedichte zuschicke. Eine davon leitet einen kleinen Verein und kann die Gedichte gut gebrauchen“, erzählt Baur. Er steht in Briefkontakt mit vielen Leuten, bis hin nach Konstanz, Bremen und in die Schweiz.

Es ist wie ein unendlich sprudelnder Brunnen oder ein brennendes Feuer, das in Baur das Dichten unterhält. Diese Gedichte entfachen bei Mitmenschen eine Freude, die Baur genießt. Er wünscht sich gesunde Hände, um schreiben zu können, bis an sein Lebensende.