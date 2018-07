DSL: Initiativen sind auf der Zielgeraden

(jul) - Reinhold Eisele und Albert Harsch können aufatmen. Die Ortsvorsteher der Herbertinger Ortsteile Hundersingen und Marbach befinden sich mit den DSL-Initiativen im Endspurt. Die vom Betreiber NeckarCom geforderten 270 Verträge sowie 26000 Euro an Investitionszuschuss sind fast erreicht. Eine Bereitstellung von DSL-Anschlüssen noch in diesem Jahr sieht Eisele als realistisch an.

Seit rund zweieinhalb Jahren beschäftigen Eisele und Harsch sich intensiv mit dem Thema schnelles Internet für die Ortsteile. Während Herbertingen und Mieterkingen an die Datenautobahn angeschlossen sind, mussten die Bewohner in Hundersingen und Marbach sich mit deutlich niedrigeren Bandbreiten zufrieden geben. Nach zähen Verhandlungen mit Funkbetreibern und Telekom hatte die Gemeinde sich schließlich an die Frauenhoffer-Stiftung gewandt. Diese wiederum hatte sich bei potenziellen Betreibern erkundigt und von der NeckarCom ein realistisches Angebot erhalten. Mitte April hatten sich bei Informationsveranstaltungen DSL-Initiativen gegründet, die in den vergangenen Wochen die Haushalte in Hundersingen und Marbach abklapperten, um Zusagen über Verträge und Spenden einzuholen. „Dass wir das in der kurzen Zeit erreicht haben ist vor allem dem Fleiß der Mitglieder der DSL-Initiativen zu verdanken“, heben die Ortsvorsteher hervor.

„Bei uns in Marbach fehlen noch ein paar Haushalte. Aber wir haben aktuell 112 Verträge“, sagt Albert Harsch. 120 lautete das Ziel für den kleineren der beiden Teilorte. Die weiteren 150 Verträge sollten in Hundersingen gemacht werden. Noch nicht genau beziffern kann Harsch die Summe der Spendenzusagen. „Es sind schon einige tausend Euro, aber wir müssen noch um Spenden werben“, sagt Harsch. Der Ortsvorsteher ist aber zuversichtlich: „Viele haben Bereitschaft signalisiert ebenfalls oder sogar nochmal zu spenden. Das Interesse an den DSL-Anschlüssen ist so groß, dass ich überzeugt bin, dass wir weitere Spenden erhalten werden, um unser Ziel von 11 000 Euro zu erreichen.“ Denn er ist sich auch sicher, dass so eine Chance, die Ortsteile mit schnellem Internet zu versorgen, so schnell nicht wiederkommen würde.

In Hundersingen hat die DSL-Initiative bereits 144 unterschriebene Verträge eingesammelt. „150 war unser Ziel und wir haben weitere Absichtserklärungen, einen Vertrag abzuschließen. Wir werden das Ziel sogar überschreiten“, sagt Reinhold Eisele. Um Spenden muss aber auch in Hundersingen noch geworben werden. Von geplanten 15000 Euro sind bislang 12 830 Euro zusammengekommen. „Aber ich bin zuversichtlich, dass wir den Rest auch noch schaffen“, sagt Eisele. Beiden Ortsvorstehern ist nun wichtig, möglichst schnell mit der Frauenhoffer-Stiftung und der NeckarCom ein Gespräch zu führen. „Wir müssen gemeinsam ausloten, wie wir weitermachen und einige Detailfragen klären, die in den vergangenen Wochen aufgekommen sind“, so Eisele.