Bergnarren bereiten sich auf die Hausfasnet vor

Die Fasnet ist in diesem Jahr kurz, deshalb sind die Vorbereitungen dazu bei den Bergnarren Hundersingen-Beuren bereits in vollem Gange. Neben verschiedenen Ausfahrten zu Umzügen in Nah und Fern liegt dem Vorsitzenden Martin Siebenrock und seinem Team die Hausfasnet besonders am Herzen.

Der Auftakt in diesem Jahr bildet die Junghexenparty, welche am Samstag, 3. Februar, ab 17.30 Uhr in der Buwenburghalle stattfindet. Alle Kinder und Jugendlichen zwischen neun und 16 Jahren sind eingeladen, bei angesagter Musik eine coole Party mit den Bergnarren zu feiern. Es findet auch wieder eine Prämierung der schönsten Kostüme statt.

Am Mittwoch vor der Fasnet wird traditionell der Narrenbaum zusammen mit den Kindern vom Kindergarten geschmückt und für den nächsten Tag vorbereitet. Am Glompiga Donnerstag beginnt der Tag in Hundersingen durch das Wecken des Fanfarenzuges schon früh. Nach einem herzhaften Narrenfrühstück werden die Kinder der Schule und des Kindergartens von den Narren befreit und die Lehrerinnen und Erzieherinnen vom Büttel verhaftet. Danach geht es weiter zum Narrenbaumstellen und zum Narrengericht an das Rathaus, wo dann Ortsvorsteher Reinhold Eisele vom Büttel der Narrenvereinigung des Amtes enthoben wird.

Auf den Kinderball in der Buwenburghalle folgt die Party

Von da an haben in Hundersingen die Narren die Macht und es geht weiter zu einem kleinen Umzug durch das Dorf. Abschließend gibt es für die Kinder an der Schule noch Wurst und Wecken. Am Nachmittag findet dann in der Buwenburghalle ab 14 Uhr der Kinderball statt. Carina Remensperger bereitet, wie seit vielen Jahren, ein tolles Programm für die Kinder vor. Auch in diesem Jahr steigt nach dem Kinderball die Fasnets-Party für Jung und Alt. Die Fasnetsparty soll dazu beitragen, dass es in Hundersingen am Glompiga Donnerstag auch den Großen nicht langweilig wird. Mit Hexenbar, Tequilabar und verschieden belegten Seelen können die Narren den Tag in Hundersingen ausklingen lassen.

Am Fasnetssamstag findet der Hundersinger Fasnetsball statt. Auf die Gäste wartet ein buntes Programm, welches von den Akteuren der Bergnarren auf die Beine gestellt wird. Die Sportfreunde Hundersingen bereichern das Programm durch einen Gastauftritt. Am Anschluss an das Programm wird das Duo Atlantis wieder für tolle Stimmung sorgen. Karten gibt es an der Abendkasse. Traditionell findet am Fasnetsmontag wieder der Dorfumzug statt. Neben dem Kindergarten, dem Musikverein Hundersingen sowie den Bergnarren und dem Fanfarenzug werden auch wieder einige auswärtige Gruppen mit über 100 Maskenträgern am Umzug teilnehmen. Gerne dürfen sich auch freie Gruppen bei den Bergnarren melden, die den Umzug durch ihre Teilnahme noch bereichern würden. Der Eintritt ist frei.

Nach dem Umzug ist wieder buntes Treiben in der Buwenburghalle. Party ist auch im Barzelt der Landjugend angesagt, welches dieses Jahr vor der Halle aufgebaut sein wird und in der Besenwirtschaft des Musikvereins im Musikheim. Auch die örtlichen Gaststätten freuen sich auf viele Besucher. Abschließend findet am Fasnetsdienstag wieder das Hex verbrennen beim Rathaus und anschließendem Kehraus statt.