Anschaulich: Film rekonstruiert Steintor

Bei der Filmpremiere zur virtuellen Rekonstruktion des Steintors rückte erneut die Finanzierung und das Trägerkonzept der Heuneburg-Museen in den Vordergrund. Ein Grund: Die Filmpremiere hatte Ingo Rust, Staatssekretär im Finanz- und Wirtschaftsministerium in seine Denkmalreise eingebaut.

„Wir haben ein großes Interesse, dass das Erbe der Heuneburg präsentiert wird“, sagte Rust. Die Landesregierung wolle, dass die Menschen Denkmäler erleben können. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, stelle das Land jährlich rund 50 000 Euro für Grabungen rund um die Heuneburg zur Verfügung. Zudem finanziere das Land mit voraussichtlich 250 000 Euro ein Schutzhaus für die Reste des Steintors. Ein klares Signal zur Beteiligung an den Kosten des laufenden Museumsbetriebs machte Rust nicht.

Auf Hilfe aus der Region kann die Heuneburg laut Landrat Dirk Gaerte allerdings bauen. Einzelne umliegende Gemeinden haben in ihren Etatplänen kleinere Beträge zur Unterstützung der Museen eingestellt. „In der Summe werden wir aus der Region rund 250 000 Euro im Jahr als Beitrag leisten. Im Gegenzug erwarten wir vom Land eine dauerhafte Trägerstruktur“, betonte der Landrat. Die Heuneburg sei kein Heimatmuseum und die Gemeinde Herbertingen könne die Kosten nicht weiter alleine schultern.

Prof. Dr. Claus Wolf, Leiter des Landesamts für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, rückte wieder das Steintor in den Mittelpunkt. „Ich erinnere mich noch, wie ungläubig wir bei dem Fund reagierten. Denn es war eine Überraschung, dass hier ein solch monumentales Gebilde aus Stein schon im 6. Jahrhundert vor Christus gebaut werden konnte.“

Das 16 Meter lange und acht Meter breite Bauwerk wurde in einer Rekonstruktion nun zumindest virtuell wieder aufgebaut. Durch großzügige Spenden konnte die Förderstiftung Archäologie in Baden- Württemberg diese wissenschaftlich fundierte virtuelle dreidimensionale Animation erstellen lassen. In einem Vortrag erläuterte der Landesarchäologe Dr. Dirk Krausse die wissenschaftliche und denkmalpflegerische Bedeutung des Steintores. In Aufzeichnungen spreche Herodot von einer Stadt Pyrene, die im Keltenland liege und bei der die Donau entspringe. Dass damit die Heuneburg gemeint ist, wird unter anderem durch das Steintor untermauert. „Und weil es in der Region keine weitere frühkeltische Fundstätte von solcher Bedeutung wie hier in Hundersingen gibt“, sagte Krausse. Somit wäre die Heuneburg die älteste Stadt nördlich der Alpen.

Der Film zeigt unter der Berücksichtigung von Funden und Forschungsergebnissen einen Rekonstruktionsversuch des Tores, von dem bislang nur der Grundriss freigelegt wurde. Herbertingens Bürgermeister Michael Schrenk lobte den Film. „Er hilft uns Laien, die Bedeutung der Heuneburg zu verstehen.“ Und als Ergänzung zu Finanzierung und Trägerkonzept fügte er an: „Die kleine Gemeinde Herbertingen kann die wachsende Bedeutung der Heuneburg nicht mehr bezahlen. Die Heuneburg hat den Aufstieg in die Landesliga verdient.“