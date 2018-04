Golfclub Bad Saulgau strebt 600 Mitglieder an

Der Golfclub Bad Saulgau hat bei seiner Hauptversammlung am Freitagabend im Landgasthof Hirsch in Hüttenreute auf ein sportlich erfolgreiches Jahr 2017 zurückgeblickt. Clubpräsident steckt für die Zukunft hohe Ziele. Für das Golfrestaurant Pucci gibt es eine neue Pächterin.

„Bad Saulgau spielte 2017 gutes Golf“, sagte der Vorsitzende Rolf Ostermeier im Hinblick auf die Nettopunkteverteilung auf der Green-Golf-Anlage in Bad Saulgau und die Ergebnisse der gespielten Turniere. Als sportlichen Höhepunkt des vergangenen Jahrs bezeichnete er die Clubmeisterschaft, bei denen Karl-Heinz Birzer, Noah und Eva Höninger, Eva Lutz, Thomas Matysik, Rolf Ostermeier, Silvia Sahli und Beate Schokols in ihren jeweiligen Klassen die Clubmeister stellten. Zufrieden zeigte sich Ostermeier auch mit der Mitgliederentwicklung, denn derzeit üben 413 Mitglieder diese Sportart aus – mehr als zehn Prozent im Vorjahr und damit deutlich über dem Wert des Deutschen Golfverbande. Ostermeier formulierte bei der Hauptversammlung klare Ziele: „Wir brauchen mehr Frauen“ und bis zum Jahr 2020 sollen es 600 Mitglieder sein.

Schwerpunkte der Agenda 2020

Im Ausblick auf die neue Saison nannte Ostermeier neben den Club- und Meisterschaftsturnieren den Golferlebnistag am 6. Mai (siehe Kasten), ein Turnier vom 29. Juni bis 1. Juli, bei dem Profis zusammen mit Amateuren spielen sowie die Umsetzung der Agenda 2020 und die Einhaltung der neuen Vorgaben beim Datenschutz und beim Kinderschutz als Schwerpunkte. In Sachen Kinderschutz strebt der Verein ein „Kinderschutz-Siegel“ an. Dass bei all den Aktivitäten der Verein eine solide Finanzpolitik betreibt, bewies der Bericht der Schatzmeisterin Beate Schokols.

Spielleiter Werner Kümmerle kann 2018 vier Mannschaften, davon eine Jugendmannschaft ins Rennen schicken. Neu ab 2018 ist „Ready Golf“. Spielen statt warten heißt dabei die Strategie, um Golf schneller und attraktiver zu machen. Das Jugendcamp im August, das Jugendtraining mit dem Golfprofi Marcel Schneider und die Neuauflage des Oberschwaben Jugendcup sind die wichtigsten Termine der Nachwuchsarbeit im Golfclub, über die Uwe Hinz für den verhinderten Jugendleiter Johannes Höninger berichtete. Neben denGolfrunden sind es die gemeinsamen Ausfahrten wie beispielsweise zum Golfplatz Petersberg/ Südtirol, die zum Jahresprogramm der Senioren gehören, die deren Sprecher Johannes Dietenberger vorstellte.

Als die größte Herausforderung in der Winterpause nannte Wolfgang Weiß für die Betreibergesellschaft den Umbau der Maschinenhalle, in dessen Räumen mittlerweile die Billard-Sportakademie Bad Saulgau beheimatet ist. Über den gelungenen Start und die Philosophie dieser Einrichtung wird Initiator Franz Frauenhoffer demnächst berichten. Einen neuen Anlauf gibt es beim Golfrestaurant Pucci. Mit Natalie Jonczyk stellte sich die neue Pächterin vor.

„Ich freue mich, dass ich diesen, für mich schönsten Sport ausüben kann“, sagte Erika Müller, die zum krönenden Abschluss der Versammlung zusammen mit Claus-Dieter Reinhardt für 20-jährige aktive Mitgliedschaft vom Präsident Rolf Ostermeier mit der silbernen Club-Ehrennadel ausgezeichnet wurde.