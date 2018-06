Statt Apotheke: Briefkasten für Rezepte

In Zusammenarbeit mit der Goetz’schen Apotheke Ostrach hat die Gemeindeverwaltung Hoßkirch eine Rezeptsammelstelle installiert. In einen Briefkasten, der vor dem Bauhof an der Bushaltestelle „Hoßkirch Ort“ aufgestellt wird, können Hoßkircher künftig ihre Rezepte einwerfen. Die gewünschten Medikamente werden dann direkt nach Hause geliefert.

Die Idee zur Umsetzung der Rezeptsammelstelle hatte Marion Leipolz, Mitarbeiterin im Rathaus Hoßkirch. Ihr war zufällig ein Apotheken-Briefkasten aufgefallen und sie war sofort begeistert von der Idee. „Gerade für eine kleine Gemeinde wie Hoßkirch bietet sich so ein Briefkasten an“, sagt sie. Gemeinsam mit Bürgermeister Roland Haug und Claudius Goetz, Inhaber der Goetz’schen Apotheke in Ostrach, machte sie sich an die Umsetzung des Projekts. Ab dem kommenden Montag, 15. Mai, kann der Briefkasten von den Bürgern genutzt werden.

Wie funktioniert es? Das Rezept sollte am besten in einen Briefumschlag gesteckt werden. Wichtig ist es, vorab noch einmal die Adresse auf dem Rezept zu überprüfen. Auch die Telefonnummer sollte für eventuelle Rückfragen angegeben werden. Sollte die Adresse auf dem Rezept von der gewünschten Lieferadresse abweichen, sollte dies zusätzlich im Briefumschlag vermerkt werden. Auch rezeptfreie Medikamente werden geliefert, diese Bestellungen können einfach auf einem Zettel notiert werden.

Leerung werktags um 12 Uhr

Die Leerung des Briefkastens erfolgt an Werktagen um 12 Uhr, am Samstag bereits um 11 Uhr. Ausgeliefert wird an Werktagen in der Regel noch am selben Tag gegen 17 Uhr. Bestellungen vom Samstag können erst am Montagvormittag ausgeliefert werden. Die Medikamente werden ohne Aufpreis geliefert. Bezahlt werden kann bar oder auf Rechnung.

Bürgermeister Roland Haug bezeichnet die Umsetzung des Briefkastens als einen „Schritt voran“. Besonders für ältere Menschen soll die Rezeptsammelstelle eine Erleichterung im Alltag bieten. Und auch Apothekeninhaber Claudius Goetz hält die Einführung der Sammelstelle in Hoßkirch für eine gute Sache und ist gespannt darauf, wie sie angenommen wird.

Einen solchen Briefkasten kann eine Apotheke nicht einfach nach Belieben aufstellen. „Sie müssen von der Landesapothekenkammer in Stuttgart genehmigt werden“, sagt Goetz. Im Antrag müsse die Verkehrssituation geschildert werden. „Eine Rezeptsammelstelle kommt nur infrage, wenn die Patienten es nicht schaffen, innerhalb einer Stunde zur Apotheke und wieder nach Hause zu kommen“, erläutert der Apotheker. Vor allem in ländlichen Regionen biete sich das aber an, weil Menschen, die auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen sind, oft viele Stunden benötigen, um wenige Kilometer zurückzulegen.

Die Rezeptsammelstelle wird für drei Jahre genehmigt. Doch sollte sich die Situation ändern und beispielsweise eine Apotheke in Hoßkirch eröffnen, könnte die Landesapothekenkammer die Genehmigung wieder zurückziehen. Claudius Goetz will zunächst einmal abwarten, wie die Sammelstelle angenommen wird. „Ich erwarte nicht, dass er von heute auf morgen überquillt“, sagt er. Doch der Briefkasten biete vor allem älteren Menschen eine unkomplizierte Möglichkeit, an Medikamente zu kommen.

Für Menschen, die ein Smartphone nutzen, bietet die Goetz’sche Apotheke die Möglichkeit, über den Kurznachrichtenservice Whatsapp ein Foto des Rezepts an die Telefonnummer der Apotheke zu schicken. Auch die auf diese Weise bestellten Medikamente werden dann nach Hause geliefert. Doch Claudius Goetz rät dazu, sich gut zu überlegen, ob man diesen Service in Anspruch nehmen möchte. „Wir löschen das Foto zwar, aber Whatsapp speichert die Daten“, sagt er. Dessen müsse man sich bewusst sein. Ganz problemlos sei hingegen die Nutzung der Rezeptsammelstelle in Hoßkirch. „Da gehen die Daten mit Sicherheit nicht an Dritte“, sagt Goetz.

