Seefest findet mit Nachtflohmarkt gelungenen Auftakt

Tolles Ambiente, laue Sommernacht, leckere Dinnete und erfrischende Cocktails – so kann man es auf einem Flohmarkt wirklich aushalten. Beim ersten Nachtflohmarkt am Hoßkircher See waren die Verkäuferstände heiß begehrt und das Kommen hatte sich für Händler und die vielen Besucher richtig gelohnt.

Ganz nach dem Veranstaltungsmotto „Kruscht und Krempel unter Bäumen“ wurde am Hoki-See kräftig gefeilscht und gehandelt und so wechselte so manche Rarität im Laufe des Abends ihren Besitzer. Der veranstaltende Förderverein des Musikvereins Hoßkirch sorgte dafür, dass keiner hungrig und durstig blieb und besonders die selbstgebackenen Dinneten fanden reißenden Absatz. Viele der Flohmarktverkäufer und Besucher zeigten sich begeistert von dem stimmungsvollen Festplatz direkt am See und haben sich den Termin für nächstes Jahr bereits vorgemerkt.

Für alle, die heute Abend auch noch ein paar gemütliche Stunden am beliebten Hoki-See verbringen möchten, hält der Musikverein zum Feierabendhock wieder viel Leckeres bereit, allem voran natürlich der bekannt gute Wurstsalat, für Feinschmecker natürlich mit Bratkartoffeln.

Beim beliebten Seniorennachmittag treffen sich zuvor ab 14.30 Uhr die älteren Mitbürger aus Hoßkirch und Umgebung zu Kaffee und selbstgemachten Kuchen.

Selbst Wetterkapriolen spielen beim Feierabendhock am Hoßkircher See keine Rolle, denn der Musikverein hat mit einem Festzelt vorgesorgt und so können die Jugendkapelle Königseggwald-Hoßkirch-Ostrach und die Musikkapelle aus Fulgenstadt die Besucher auf jeden Fall im Trockenen unterhalten.