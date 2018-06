Gleich neun Zeugen sind am Dienstag beim Mordprozess gegen einen Angeklagten aus Hoßkirch vor Gericht erschienen. Darunter auch der Zeuge, der an den Angeklagten beziehungsweise dessen Frau Handynachrichten via WhatsApp verschickt und später wieder gelöscht haben soll (SZ berichtete). Dem Angeklagten wird vorgeworfen, seine Ehefrau erstickt und danach mit der Leiche der Frau einen Autounfall vorgetäuscht zu haben.

„Ich kann mich nicht mehr erinnern“, sagte der Zeuge auf die Frage, ob er die Handynachrichten geschrieben habe und was der Inhalt sei. Auf seinem Handy seien auch keine entsprechenden Nachrichten gespeichert. Er wolle aber nicht ausschließen, dass er die beiden Nachrichten verschickt habe. Beispielsweise auf Anraten seiner Ehefrau, die sich mit der Ehefrau des Angeklagten habe treffen wollen. „Mir ist nichts mehr im Gedächtnis“, betonte er. Er wies zurück, dass er von seinem Handy aus die WhatsApp-Nachrichten nachträglich vom Handy des Empfängers gelöscht habe. Auch hartnäckiges Nachfragen von Seiten des Gerichts und der Verteidigung erbrachten keine weiteren Informationen hervor.

Der Zeuge verbrachte mit dem Angeklagten und dessen Ehefrau vor der Tat einen Hüttenaufenthalt. Dass es um das Eheleben nicht mehr zum Besten stand, bekam er dabei mit: „Man hat gemerkt, da passt etwas nicht.“ Er berichtete auch von einem Gespräch mit seiner Ehefrau, die wiederum mit der Frau des Angeklagten gesprochen hatte. „Dass er ihr anscheinend mal an den Hals gegangen ist, hat meine Frau mir mal erzählt.“ Er wisse jedoch nicht mehr, ob seine Frau ihm dies vor oder nach der Tat gesagt habe.

Eine 75-Jährige, die in einer Einliegerwohnung im selben Haus wie der Angeklagte wohnt, wurde vom Gericht auch befragt. Doch bevor sie aussagen konnte, gab es eine Schrecksekunde im Gerichtssaal: Die 75-Jährige übersah eine Treppenstufe und fiel hin. Nachdem sie sich erholt hatte, berichtete sie über Geschehnisse im Haus im mutmaßlichen Tatzeitraum: Sie habe an dem Abend ungewöhnliche Geräusche nach Art einer „stillen Rauferei“ sowie einen Schrei und Gepolter gehört.

Die Glaubwürdigkeit der Zeugin wurde in der Folge allerdings erschüttert, als der Verteidiger näher nachhakte. Zunächst berichtete dieser, dass aus einer Handykommunikation zwischen dem Angeklagten und dessen Ehefrau hervorgehe, dass die im selben Haus wohnende Zeugin ab und zu „schreie wie am Spieß“. Die Zeugin räumte daraufhin gelegentliche Schreie ein und gab dann eine Begründung ab, die ihre Glaubwürdigkeit schwer erschüttern könnte: Sie erläuterte, dass schon mehrfach eine unsichtbare Person in ihrer Wohnung einen Schuss aus einer Waffe abgegeben habe, danach habe ihr Arm wehgetan, und dann habe sie geschrien.

Vier weitere Zeugen und eine weitere Zeugin gaben vor Gericht an, auf dem Grundstück des Angeklagten einen Mercedes Vito – das Auto des Angeklagten und seiner getöteten Frau – beim Ausparken aus der Garage des Hauses beziehungsweise später auf der Straße beim Fahren gesehen zu haben. Eine 25-jährige Zeugin hatte in der polizeilichen Vernehmung vor dem Prozess angegeben, dass sie den Eindruck habe, dass eine weibliche Person im Auto gesessen habe. Das sei nur ihr erster Eindruck gewesen, das habe sie damals auch bei der Polizei gesagt, betonte sie nun vor Gericht. Sie wollte sich nicht auf ein Geschlecht der Person festlegen. Ein weiterer Zeuge berichtete, dass er den Vito gesehen habe, wie dieser auffällig langsam davongefahren sei. In den Zeugenstand wurden auch der Vater und die Mutter des Angeklagten gerufen. Sie machten jedoch jeweils von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch. Ihr Sohn unterdessen saß während der Verhandlung die meiste Zeit mit gesenktem Kopf auf seinem Stuhl.

Im Sitzungssaal befanden sich viele Zuhörer, und manche verhielten sich nicht immer leise. Dem Vorsitzenden Richter Stefan Maier wurde das irgendwann zu bunt: Man solle das Gemurmel sein lassen, herrschte er die Störenfriede an. Der Prozess wird am 6. Februar fortgesetzt.

