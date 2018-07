Der Aufstieg ist für den SV Hoßkirch das oberste Ziel

Den vermeidbaren Abstieg in die Kreisliga B beklagte der Vorsitzende Peter Müller bei der Jahreshauptversammlung des SV Hoßkirch im sehr gut besuchten Sportheim. Der Aufstieg in die Kreisliga A ist in diesem Jahr oberstes Ziel und ist nach derzeitigem Stand auch machbar und wichtig, vor allem auch für einen florierenden Spielbetrieb der Reserve.

Der Jugendspielbetrieb ist bei Alfred Eckroth in guten Händen und wichtig für den Verein. Eine Menge Veranstaltungen standen wieder auf dem Programm. Die Booyaka- und Yakaboo-Party sind Veranstaltungen, die zur Finanzierung des Vereins unentbehrlich geworden sind. Mit nahezu 4000 Besuchern wurde ein neuer Besucherrekord erzielt. Die Duschen- und Umkleideräume wurden saniert und neu gestaltet. Heimmannschaften und Gastmannschaften haben nun ihren eigenen Duschraum, ebenso der Schiedsrichter. Eine Maßnahme, die trotz erheblicher Eigenleistung noch rund 20 000 Euro gekostet hat.

Kassierer Rolf Buchmüller konnte trotz der immensen Ausgaben noch einen recht passablen Kassenstand vorweisen und das gute Wirtschaften des Vereins loben. Die Kasse wurde von Karlheinz Laur und Martin Härle geprüft. Letzterer bescheinigte ihm eine tadellose Kassenführung. Jogi Schmidt berichtete aus dem aktiven Spielbetrieb. Bei der 1. Mannschaft ist der Neuanfang gelungen. In 24 Pflichtspielen gab es nur zwei Niederlagen, drei Torschützen in der Bestenliste der „härtesten“ Liga. Beim Trainingsbesuch liegen Thomas Löw und Steffen Schmidt einsam an der Spitze, gefolgt von Daniel Brauchle und Tobias Hipp.

Für die neue Saison stehen wieder einige Änderungen beim Kader an. Jugendleiter Alfred Eckroth zeichnet verantwortlich für acht Jugendmannschaften. Der SV Hoßkirch ist vertreten von der A-Jugend bis zu den Bambinis, mit eigener Mannschaft oder in Spielgemeinschaften. Gleich drei Auszeichnungen für die Juniorinnen. Trainer Peter Rimmele wurde mit dem DFB-Ehrenamtspreis 2010 ausgezeichnet.

Den Berichten der Abteilungen folgte die Entlastung durch Thomas Ritter, die von den Mitgliedern einstimmig angenommen wurde. Bei den Neuwahlen wurden Vorsitzender Peter Müller, Kassierer Rolf Buchmüller, Jugendleiter Alfred Eckroth und Ausschussmitglied Bruno Germann bestätigt. Neu in den Ausschuss gewählt wurden Hans Löw, Lukas Hinderhofer und Wolfgang Engstler. Neuer Spielausschussvorsitzender ist Lukas Maier.