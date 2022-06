Zweiter Völlkofer Dorfcup

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei herrlichem Fußballwetter startete der zweite Völlkofer Dorfcup. Das erste Spiel bestritten die zwei Jugendmannschaften der Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren. Die Mannschaften lieferten tolle Torszenen. In zweimal 25 Spielminuten fielen einige Tore. Am Ende siegten Elias, Jannis, Jakob, Leon, Max, Jonas, Luise, Lea und Mia mit 11:9. Der Torschützenkönig, John Kretz, mit insgesamt fünf Treffern, kam vom Gegnerteam. Hier spielten Louis, Luca, John, John, Paul, Max, Mats, Ole, Jonathan und Madeleine. Ein kleiner Pokal wurde der Siegermannschaft vom Schiedsrichter überreicht. Direkt im Anschluss fand das Spiel der Erwachsenen statt. Hier spielten das Unterdorf gegen das Oberdorf. In zweimal 35 Spielminuten gab es ebenfalls einige Tore und vor allem viele tolle Zweikämpfe zu sehen. Der Titelverteidiger musste sich am Ende mit 6:3 Toren dem Oberdorf geschlagen geben. Der Wanderpokal wurde direkt nach Spielende überreicht. Nach einer kurzen Einlage der Tanzmädels des HNV startete das Elfmeterschießen. Insgesamt neun Völlkofer Mannschaften traten in zwei Gruppen gegeneinander an. Ins Halbfinale schafften es die Mannschaften „bei der Glocke“, Bolzplatzkinder, Mau und Unterdorf. Im Stechen besiegte das Team „bei der Glocke“ das Unterdorf. Im Anschluss wurde noch bis weit in die Nacht gefeiert.

Der HNV Völlkofen bedankt sich bei allen Helfern, Schiedsrichtern, dem Stadionsprecher, der Tanzgruppe und bei allen Fußballspielern und Fußballspielerinnen für ihr Mitwirken, es war wieder ein sehr schöner Tag.