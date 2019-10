Zwei Stunden Verspätung sind ganz normal

Einen beeindruckenden Vortrag haben die Besucher im Dorfgemeinschaftshaus Ursendorf erlebt, als Franziska Dehm von ihren Erlebnissen und Erfahrungen während ihres Argentinien-Aufenthalts berichtete. Über 100 Personen war der Einladung gefolgt und bereuten ihr Kommen nicht. Im Zuge ihres Freiwilligendienstes lernte Franziska Dehm die Menschen mit ihren Sorgen und Freuden kennen und konnte zudem bei ihrer Reise durch das Land die Schönheiten der dortigen Vegetation ergründen.

Zu Beginn stellte Franziska Dehm Santiago del Estero vor. Hier arbeitete sie an mehreren Schulen und wohnte mit anderen Jugendlichen in einer Wohngemeinschaft. „Bis zu 50 Grad Celsius wird es dort im Sommer heiß, da geht nichts ohne Klimaanlage“, sagte Dehm. Als sehr freundlich und hilfsbereit beschrieb sie die Bevölkerung, obwohl der Großteil arm sei. An die Essenzeiten und Mengen musste sie sich erst einmal gewöhnen, da dort erst gegen 23 Uhr zu Abend gegessen wird und das Hauptnahrungsmittel Rindfleisch ist. Wenn Gäste kämen, würden für jeden 500 Gramm eingerechnet.

Außerdem machte sie ihre Erfahrungen mit der argentinischen Pünktlichkeit. „Wenn du eine Zeit für ein Treffen vereinbarst, kann es sein, dass die anderen bis zu zwei Stunden später kommen“, sagte sie. Einmal habe sie versucht, extra spät zu kommen, sei aber immer noch die erste gewesen. Nachdenklich hätten sie die dortigen Müll und Abwasserverhältnisse gemacht. Ihre Bilder zeigten, wie verschmutzt die Straßen sind. Da es viele Straßenhunde gibt, wird der Müll in Hochbehältern vor dem Haus gelagert und täglich abgeholt.

Ihre Schulzeit beschrieb Franziska Dehm als beeindruckend. Die Kinder hätten sehr wenig, seien sehr arm und würden in alten Gebäuden unterrichtet. Umso erstaunlicher war es, was sie alles in ihrer Zeit mit ihrer Arbeit bewegen konnte. So strich sie mir den Kindern das Schulgebäude und organisierte beispielsweise Schulmaterial über ein Projekt mit der Grundschule Amtzell, an der ihre Freundin Kathrin Bruggesser unterrichtet. Beeindruckend war die Zuneigung und Mentalität der Kinder und der Menschen, die trotz der Armut viel Zuversicht, Fröhlichkeit und Freude verbreiten. Auch mit dem argentinischen Temperament machte sie Ihre Erfahrungen. Viele Feste mit Tanz und Gesang finden statt und beim Fußball sollte man sich lieber raushalten, da es ansonsten gefährlich werden könne, so Dehm.

Zum Abschluss beeindruckten die Landschaftsbilder das Publikum. Unendlich scheinende Steppen, Wasserfälle, Urwälder und Gletscher zeigten die naturbelassenen Gegenden Argentiniens. Abschließend bedankten sich die Verantwortlichen des Freizeit, Heimat- und Brauchtumsvereins Ursendorf für den Vortrag und das Publikum der Referentin mit anhaltendem Beifall.