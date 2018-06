Zwei Monate ohne Handyempfang

Bei der Übernahme des Mobilfunknetzbetreibers E-Plus durch die Telefónica Deutschland Holding, zu der auch der Anbieter O2 gehört, vor drei Jahren wurde den Kunden auf beiden Seiten versprochen, dass die Fusion für sie nur Vorteile hätte. In Ursendorf hat die Zusammenführung der beiden Netze aber dafür gesorgt, dass viele Bewohner des Hohentenger Ortsteils zwei Monate lang ohne Handyempfang auskommen mussten. Über die Hintergründe hatte Telefónica niemanden informiert.

Anfang Dezember war das Netz von E-Plus beziehungsweise O2 in Ursendorf plötzlich weg. „Außerhalb war alles in Ordnung, aber kaum fuhr ich in den Ort hinein, war - zack! - der Empfang weg“, erinnert sich Gemeinderat Peter Schlegel, der in Ursendorf lebt. „Erst, als ich mich daheim ins W-Lan eingewählt habe, konnte ich sehen, dass mit meinem Telefon alles in Ordnung ist und es am Netz liegt“, so Schlegel. Ab dem 4. Dezember bekam er immer mehr Nachrichten von anderen im Ort, denen es genauso ging. Darunter auch einige gewerbetreibende Betriebe, die ihren Kundenkontakt hauptsächlich über das Mobiltelefon abwickeln. Alle waren plötzlich von den Außenwelt abgeschnitten.

Laut Schlegel haben in Ursendorf besonders viele Menschen einen Mobilfunkvertrag bei E-Plus abgeschlossen. „Bei uns ist es um den Empfang generell nicht so gut bestellt und mit E-Plus lief es immer am besten“, sagt er. Alle E-Plus-Kunden sind mit der Übernahme automatisch zu Telefónica-Kunden geworden und ihre Verträge mit der Zeit in O2-Veträge verwandelt worden. Da sich die Tarife nicht geändert haben und weiter das gute E-Plus genutzt wurde, war das für die Ursendorfer offenbar in Ordnung.

Wochenlang versuchten die Ursendorfer über Kunden-Hotlines und E-Mails Informationen von O2 zum Netzausfall zu bekommen. Aber: Antwort Fehlanzeige. Auch die Stadtverwaltung hatte versucht, zu Telefónica durchzudringen. Dort hatte man erklärt, der Mast in Enzkofen sei „zur Netzkonsolidierung“ für kurze Zeit vom Netz genommen worden und ginge noch im Dezember wieder in Betrieb. Das tat er aber nicht. „Unsere Anfragen wurden bei O2 zwar registriert, aber dann hat sich keiner mehr gemeldet“, sagt Schlegel. Seiner Meinung nach könne man so nicht mit Kunden umgehen. „Hätte es eine Benachrichtigung gegeben, dass wir in einem Zeitraum von mehreren Wochen mit Einschränkungen rechnen müssen, wäre es nur halb so schlimm“, findet er. Anfang Februar rechnete er schon fast damit, dass sich die Situation gar nicht mehr verbessern würde.

Zusammenlegung der Netze

Sukzessive hat der Mobilfunkkonzern im vergangenen Jahr damit begonnen, die beiden Netze von E-Plus und O2 zusammenzulegen. Dabei werden manche Standorte vom Netz genommen oder an andere Anbieter veräußert. Wie Unternehmenssprecherin Sarah Esser der SZ auf Anfrage schriftlich mitteilt, hätte diese Zusammenführung nun auch Hohentengen erreicht und der Standort in Ursendorf sei vom Netz genommen worden. „Derzeit ist nicht geplant, diesen Standort erneut in Betrieb zu nehmen, da die Versorgung des Ortsteils Ursendorf – ebenso wie die der anderen Ortsteile Völlkofen, Enzkofen, Günzkofen, Ölkofen, Bremen und Eichen - von einer Mobilfunkanlage aus dem nahegelegenen Hohentengen heraus erfolgt“, schreibt sie. Erst auf erneutes Nachfragen bestätigt sie, dass genau dieser Funkmast am Enzkofer Berg zur gleichen Zeit gegen einen neuen ausgetauscht worden sei, der seit dem 14. Februar in Betrieb sei. „Wir entschuldigen uns an dieser Stelle, sollten mit den Arbeiten vor Ort kurzzeitige Einschränkungen in der Verfügbarkeit des Netzes einhergegangen sein“, schreibt sie. Außerdem werde bedauert, „sollten einzelne Kunden nicht vorab informiert worden sein.“ Fragen zu einer möglichen Entschädigung für zwei empfangslose Monate beantwortet die Sprecherin nicht.

Peter Schlegel bestätigt, dass das Mobilfunknetz in Ursendorf seit einer Woche wieder reibungslos funktioniert. „Aber es ist wirklich schade, dass ein Konzern mit uns kleinen Bürgern so umspringen kann.“ Ihm komme der Werbespruch „O2 can do“ da wie ein Hohn vor.