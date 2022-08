Zusammenstoß beim rückwärts Ausparken

Zu einer Kollision kam es bereits am Montag gegen 10.45, als ein Auto rückwärts von einem Grundstück fahren wollte. Das berichtet die Polizei. Vermutlich übersah ein 24-jähriger Fiat-Lenker Uhr beim Ausparken aus einem Grundstück einen vorfahrtsberechtigten 73-jährigen Ford-Fahrer, der auf der Färbebachstraße unterwegs war. Als der Fiat-Lenker aus einem Grundstück in der Laustraße in die Färbebachstraße rückwärts einfahren wollte, kollidierte dieser mit dem Ford. Beim Aufprall wurden die Fahrzeugführer nicht verletzt. Am Fiat entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro, während der sich am Ford auf etwa 15 000 Euro beläuft.