Die Bremer Laufnarren sind für den Göge-Umzug am Fasnetssonntig gerüstet. In diesem Jahr kann der 1968 gegründete Heimat-, Narrenverein und Spielmannszug Bremen auf 50 Jahre Vereinsleben zurück blicken. 1968 als freie Narrenvereinigung gegründet, erfolgte 1985 erst der Eintrag ins Vereinsregister. In der Generalversammlung 1995 wurde auf Versammlungsbeschluss der Zusatz „Heimat“ in den Vereinsnamen eingeflochten. Heute ist der Heimat-, Narrenverein und Spielmannszug Bremen e. V. ein Aushängeschild der Göge, welches weit über die Region hinaus ganzjährig das Dorf Bremen würdig vertritt.

Was 1970 mit den Mädchen als Trommlerinnen begann, fand 1974 insofern seine Fortsetzung, als verstärkt Buben in die Trommlergruppe eintraten. Die Vereinsführung entschied sich schließlich dazu, den bisherigen Trommlerchor in einen Spielmannszug zu verwandeln. Im selben Jahr wurden die ersten Piccolo-Querflöten und Marschtrommeln angeschafft. Fortan spielten weibliche und männliche Spielmannszügler nicht nur zur Fasnetszeit.

Anspielung auf die Hansestadt

Zwei Jahre später wurde die erste Uniform mitsamt einem Vereinslogo entworfen. Das Vereinswappen erhielt einen Anker mit einem Tau, was auf den Ortsnamen „Bremen“ auf Wasser und Hafen hindeuten soll. 1980 erhielt das Plätzle eine Holzmaske. Bis 1981 waren ausschließlich Jugendliche im Spielmannszug aktiv, fortan konnten sich auch Erwachsene den Bremer Spielleuten anschließen. Bis 2004 half man sich mit dem Narrenruf des benachbarten Narrenvereins Hohentengen-Beizkofen aus, ehe man sich mit dem „Bremen – Ahoi“ eine eigene Identifikation, angelehnt an die Große Hansestadt Bremen, gab.

In diesem Jahr ist der Heimat-, Narrenverein und Spielmannszug Bremen für den Fasnetssonntig-Umzug verantwortlich. Seit Monaten laufen die Vorbereitungen, denn die Ausrichtung des Göge-Umzuges stellt für jeden Veranstalter eine besondere Herausforderung dar. Als Gäste können die Bremer Narren 52 befreundete Narrenvereine, Zünfte und Gruppen mitsamt ihren Musikkapellen begrüßen. „Selbstverständlich“, so Zunftmeister Holger Baumgärtner, „sind wir besonders auf die Motivwagen aus den einzelnen Göge-Gemeinden gespannt“. Unter der Federführung von Ehrenzunftmeister Alfons Baumgärtner sind die Bremer Wagenbauer wie in den anderen Gögeorten eine verschworene Gemeinschaft.

Aus dem alten Rathaus machten die Mitglieder in mehreren Bauabschnitten in Eigenleistung ein schmuckes Dorfgemeinschaftshaus, ehe man sich dann 2007 für einen Neubau entschied, der 2008 offiziell bezogen wurde. Dieses darf der Heimat-, Narrenverein und Spielmannszug nun sein Zuhause nennen. Einen innerörtlichen Treffpunkt für Jung und Alt haben die emsigen Mitglieder im Ort geschaffen, den keiner mehr missen möchte, sagt der Vorsitzende Holger Baumgärtner.

Die letzten 16 Jahre war der Spielmannszug zur Fasnetszeit als Bremer Stadtmusikanten unterwegs. Pünktlich zum 50-jährigen Bestehen erhielten die Spielleute ihre neue Uniform. Das neue Outfit besteht aus marineblauen Jacken mit roten Halstüchern und einer roten Strickmütze als Kopfbedeckung.