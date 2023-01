Züchter aus der Region präsentieren ihre Tiere

Bedingt durch die Corona-Pandemie haben die Kleintierzüchter aus der Göge zwei Jahre lang darauf warten müssen, bis sie jetzt ihre 43. offene Rassegeflügelschau, die „Helmut Stotz – Gedächtnisschau“, verbunden mit einer Lokalschau Kaninchen und Vögel veranstalten dürfen. Am kommenden Wochenende öffnen sich die Türen der Göge-Halle für alle Kleintierzuchtfreunde und Interessierten. Und so stellen sich annähernd 60 Aussteller aus der Göge sowie der oberschwäbischen Züchterregion den strengen Vorgaben der Fachjury.

Jugendarbeit gehört auch dazu

Zu Beginn eines jeden Züchterjahres selektieren die Züchter ihre Prachtexemplare und Zuchttiere, welche zur weiteren Zucht herangezogen werden. Ziel eines jeden Züchter ist es, dass seine besten Tiere dem geforderten Rassestandard möglichst nahekommen, um dann bei den anstehenden Ausstellungen erfolgreich zu sein.

Mit der Betreuung der Tiere und der Zucht von vielen und vielfältigen Rassen hegen und pflegen die Vereine ein besonderes kulturelles Erbe. Viele der gehaltenen Tiere sind alte und zum Teil vom Aussterben bedrohte Rassen. „Daneben soll auch die Jugend an das sinnvolle Hobby herangeführt werden“, sagt Jugendleiter Peter Fischer. „So soll die Liebe zu den Tieren und zur Natur geweckt werden und die Verantwortungsbereitschaft gegenüber Lebewesen gestärkt werden.“

Erfolgreich unterwegs

Mit viel Freude und Begeisterung nahmen die Gögemer Züchter in den vergangenen Wochen erfolgreich an den unterschiedlichsten überregionalen und deutschlandweiten Schauen teil. So dürfen sich die Nachwuchszüchterinnen Jana Heinzler und Katharina Kentler, mit Zwergwidder weiß Blauauge und Thüringer farbig, württembergische Meister nennen. Ebenso wie Thomas Rothmund mit Kleinwidder wildfarbig und Zwergwidder marderfarbig blau.

Auch Gerhard Zimmermann mit Englischen Schecken Schwarz-Weiß erhielt denselben Titel. „Selbstverständlich“, so Thomas Rothmund voller Vorfreude, „dürfen sich unsere Besucher auf alle Siegerkaninchen ebenso wie auf all die anderen preisgekrönten Ausstellungstiere in den unterschiedlichsten Arten und Rassen freuen“.

Es werden 700 Tiere gezeigt

Rund 700 Tiere der unterschiedlichsten Hühnerrassen, dem Wassergeflügel, die vielen Taubenarten bis hin zur Vielfalt der Kaninchen und den unterschiedlichsten Vogelarten präsentieren sich den Besuchern am Samstag, 7. Januar, von 13 bis 17 Uhr sowie am Sonntag, 8. Januar, von 10 bis 16.30 Uhr.

Die Auszeichnungen und Preisverleihung der erfolgreichen Züchter sind am Samstag auf 17 Uhr anberaumt. An beiden Tagen bieten die Kleintierzüchter ihren vielfältigen Mittagstisch sowie Kaffee und selbstgebackene Kuchen an. Tolle Preise verspricht eine Tombola.