„Zamma sammla“ macht den Teilnehmern Spaß

Trotz des stürmischen und nasskalten Wetters kamen kürzlich rund 25 Frauen, Männer und Kinder aus Hohentengen zusammen, um Müll neben Straßen, auf Wiesen und Feldern zu sammeln. Aufgerufen hatten dazu die Freien Wähler Hohentengen. Unter dem Titel „1. Plogging-Tag“ wurden Bürger eingeladen, sich beim Müllsammeln zu beteiligen.

Der Begriff „Plogging“ stammt wie auch der sportlich nachhaltige Trend selbst aus Schweden: Er setzt sich aus dem schwedischen Wort „plocka“ (sammeln, suchen oder aufheben) und „Jogging“ zusammen, das die Freien Wähler kurzerhand durch „Walking“ ersetzten. „Nicht nur beim Joggen, auch bei einem ausgedehnten Spaziergang (Walking) kann man nebenbei den Müll, der einem so begegnet, einsammeln“, begründete die Vorsitzende der Freien Wähler, Christa Eichelmann-Steinborn, die Bedeutungsänderung. Man müsse lediglich daran denken, eine Tüte oder ähnliches zum Spaziergang mit zu nehmen. Erstaunt waren die fleißigen Sammler, was alles gefunden wurde: ein Waschbecken, Motorteile, Kleidungsstücke, Flaschen, ein großer Spiegel sowie die verschiedensten Verpackungen – von Zigarettenschachteln bis hin zu Coffee-To-Go-Bechern. „Man hat den Eindruck, die Leute werfen ihren Abfall während der Autofahrt einfach aus dem Fenster,“ empörte sich eine Helferin. Die zahlreich mitgebrachten und randvoll gefüllten Müllsäcke konnten nach der dreistündigen Sammlung beim Bauhof in Hohentengen abgegeben werden.

Die Teilnehmer waren sich einig: „Das hat richtig Spaß gemacht!“ Nicht nur dass die Landschaft durch die Aktion etwas sauberer wurde, auch die gemeinsam verbrachte Zeit mit ganz unterschiedlichen Menschen empfanden viele als bereichernd. Gerne wollen sie sich erneut treffen – zum Spaziergang mit Tüte – dann allerdings mit einem anschließendem Vesper.