Zahlreiche Aktivitäten trotz Corona

Nach dem Covid-bedingten Ausfall der letzten Jahre fand am ersten Donnerstag im Juni die Jahreshauptversammlung der DRK Bereitschaft Hohentengen für die Jahre 2019, 2020 und 2021 statt. Trotz dem Wegfall einiger Aufgaben vermittelte sie einen Eindruck von der vielfältigen Arbeit ihrer aktiven Mitglieder. In seinem Jahresrückblick konnte Bereitschaftsleiter Harald Kugler auf zahlreiche Aktivitäten verweisen. Beispielsweise auf die Sanitätsdienste, die Teilnahme an der Übung des Landkreises BW-Tex in Stetten a.M. und Fortbildungen im Jahr 2019. Nachdem Covid mit den Lockdowns das Jahr 2020 dominierte, wies er auf 150 Einsatzstunden bei der Teststation der Gemeinde und 700 Einsatzstunden im Impfzentrum des Landkreises im Jahr 2021 durch die Aktiven und freien Mitarbeiter hin.

Sehen lassen kann sich auch das Ergebnis der Blutspendetermine. Bei den jeweils drei Terminen pro Jahr konnten im Jahr 2019 543 volle Blutkonserven abgegeben werden. 2020 waren es 444 und im Jahr 2021 490 Blutkonserven. Ihre Einsatzbereitschaft stellten die Aktiven bei der Jahreshauptübung mit der Feuerwehr unter Beweis. Im Jahr 2020 startete auch die Planung für den Gemeinschaftsschuppen mit sechs Vereinen. Nach Abschluss der Planungen und Sicherstellung der Finanzierung war am 29. Mai 2021 Baubeginn. Am 12. Juni war Richtfest. Am 18. und 19. Juni leisteten die Aktiven ihren Beitrag, indem sie die komplette Dacheindeckung mit Sandwichplatten übernahmen. Am 13. November fand dann die Einweihung und Übergabe an die Vereine statt. Dieser wird für die Unterbringung des LKW mit Betreuungsmaterial benötigt. Er war bisher privat untergebracht. Abschließend dankte Harald Kugler seinen Kameradinnen und Kameraden von der DRK-Bereitschaft für die geleistete Arbeit sowie die gute Zusammenarbeit und allen Freunden und Förderern für die Unterstützung.

Kassier Johann Sauter trug die Kassenberichte vor. Die Kassenprüfer Walter Braun und Petra Schmid bescheinigten ihm eine einwandfreie Kassenführung.

Die Entlastung der Vorstandschaft erfolgte durch Bürgermeister Peter Rainer. In seinen Grußworten dankte er im Namen der Gemeinde der Bereitschaft für die zahlreichen Dienste und die Unterstützung in der Teststation und dem Impfzentrum. Er sei überrascht, dass trotz des Lockdowns auf die DRK-Bereitschaft Verlass ist und sie mit ihren neuen Aufgaben gut zurechtgekommen ist. Er ging auch auf den Vereinsschuppenbau ein und erwähnte die enge Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Hohentengen.