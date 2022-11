Wie fit sind die Schüler der Göge-Schule?

Unter diesem Motto stand der diesjährige Winterfitnesstag, der am 17. November stattgefunden hat. Alle Klassen nahmen an einem Fitnesstest teil, der von der Kinderturnstiftung entwickelt wurde. Mit einem Ergebnis im gelben Berich zeigen die Kinder Turnbeutelbande eine durchschnittliche motorische Leistunsfähigkeit, heißt es in der Mitteilung der Göge-Schule.

Hinter dem Motorik-Test für Kinder, der im Rahmen der Turnbeutelbande durchgeführt wird, steht der nach wissenschaftlichen Kriterien entwickelte „KITT+ 3-10“, mit dem die körperliche Leistungsfähigkeit von Kindern im Alter zwischen drei und zehn Jahren erfasst wird. Der Test wurde von Klaus Bös entwickelt und ist in zwei Module aufgeteilt: Modul 1 – Kindergartenalter und Modul 2 – Grundschulalter.

Der Test ist so konzipiert, dass Übungsleiter, pädagogische Fachkräfte und Lehrer mit seiner Hilfe den aktuellen Leistungsstand von Kindern dokumentieren und auf dieser Basis eine gezielte Förderung von motorischen Stärken und Defiziten anregen können, heißt es in der Mitteilung. Auch ist eine Beurteilung der motorischen Entwicklung durch Mehrfachtestungen möglich. Die körperliche Leistungsfähigkeit setzt sich aus den motorischen Fähigkeiten Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Beweglichkeit und Koordination zusammen. Diese bilden die Grundlage für die folgenden Testaufgaben. Sie sind zudem in zwei Testmodulen angeordnet, um die jeweiligen körperlichen und kognitiven Voraussetzungen der Kinder entsprechend ihres Alters zu berücksichtigen.

Außerdem werden die konstitutionellen Merkmale Größe und Gewicht erfasst, um den Body-Maß-Index (BMI) berechnen zu können.

Zur Auswertung der Testergebnisse steht eine kostenlose Auswertungsplattform zur Verfügung. Nach Eingabe der Ergebnisse sind eine Urkunde für die Kinder sowie Datenblätter mit Fitnessprofil und Gruppenübersicht abrufbar. Einmal im Jahr präsentiert die Kinderturnstiftung Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit Klaus Bös und dem Forscherteam um Claudia Niessner des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) aktuelle Ergebnisse zur motorischen Leistungsfähigkeit von Kindern im Alter zwischen drei und zehn Jahren in Form eines Barometers. Hierfür werden die Testergebnisse des „Motorik-Test für Kinder“ (KITT+ 3-10), die im Rahmen der Turnbeutelbande erfasst wurden, durch das Forschungszentrum für den Schulsport und den Sport von Kindern und Jugendlichen am KIT anonymisiert ausgewertet.

Die fünfstufige Barometeranzeige gibt an, wie leistungsstark beziehungsweise fit die Kinder der Turnbeutelbande im Vergleich zum bundesweiten Durchschnitt sind. Aktuell liegen die Kinder der Turnbeutelbande in der Gesamtheit im gelben Bereich und zeigen damit eine durchschnittliche motorische Leistungsfähigkeit.