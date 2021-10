Wer macht mit beim Adventszauber?

Die Vereine aus der Göge wollen in diesem Jahr wieder einen Adventszauber organisieren. Als Termin wurde dafür Samstag, 11. Dezember, ausgewählt. Voraussichtlich unter Berücksichtigung der 3G-Regel wird die Veranstaltung beim Dorfgemeinschaftshaus in Hohentengen stattfinden.

Jetzt suchen die Veranstalter weitere Teilnehmer. „Jedermann, der seine Kunst, Handwerk oder Hobby zur Schau stellen mag, der gerne etwas Selbstgebasteltes oder Selbsthergestelltes verkaufen möchte, sich gerne beim Programm mit einbringen würde oder auch mit einer guten Idee zum Gelingen beitragen kann, ist herzlich willkommen“, heißt es in der Einladung. Eine erste Besprechung für Interessierte und Vertreter der Vereine findet am Dienstag, 26. Oktober, um 19.30 Uhr in den Räumen des Musikvereins im Dorfgemeinschaftshaus statt.

Weitere Informationen und Anmeldung bei Christine und Martin Nassal unter Telefon 07572/2303, Roland Längle unter Telefon 07572/766368 oder per Mail an adventszauber-hohentengen@gmx.de.