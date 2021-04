Warum ein 30-Jähriger am Sonntag in der Gewahrsamzelle landet

In der Gewahrsamszelle des Polizeireviers Bad Saulgau ist der Sonntagabend für einen 30 Jahre alten Mann. Dieser war zuvor durch lautstarke Streitereien mit seiner Ehefrau in Ursendorf aufgefallen. Außerdem schlug der stark Alkoholisierte einen Bekannten ins Gesicht. Da Beruhigungsversuche der eingetroffenen Polizisten nicht fruchteten, wurde der Mann in eine Ausnüchterungszelle gebracht. Neben den Kosten der unfreiwilligen Übernachtung kommen Anzeigen wegen Körperverletzung und Bedrohung der Einsatzkräfte auf den 30-Jährigen zu.