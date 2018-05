„Warum Dinosaurier nur im Film überleben“

Die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Geschäftsmodelle von kleinen und mittleren Unternehmen wird in der jährlichen IT-Tagung thematisiert, die das IT-Consulting-Unternehmen Hamcos aus Hohentengen am Donnerstag, 17. Mai, von 9 bis 17 Uhr in der Stadthalle in Sigmaringen veranstaltet.Big Data, Datenschutz und der immer höhere Anteil digitalisierter Prozesse macht vor keiner Branche halt und betrifft den Handwerksbetrieb genauso wie Industrie und öffentliche Einrichtungen. Die HIT-Konferenz findet bereits zum achten Mal statt und hat sich als eine gefragte Veranstaltung im Landkreis Sigmaringen etabliert.

Über 100 Teilnehmer aus Unternehmen der Region sowie Vertreter von Kommunalverwaltungen, die zum Kundenkreis von Hamcos gehören, haben sich bereits angemeldet. „Unter IT-Verantwortlichen und mittelständischen Unternehmensleitern wird unsere Konferenz als eine wichtige Veranstaltung angesehen“, sagt Wolfgang Pfeil, Prokurist und Vertriebsleiter bei Hamcos. In diesem Jahr seien die Vortragsreihen auf drei Räume erweitert worden, da die Organisatoren die vielen spannenden und aktuellen Themen unterbringen wollten.

„Immer mehr Firmen und Organisationen im öffentlichen Sektor und in der Privatwirtschaft setzen auf Cloud-Services“, sagt Pfeil. „Lediglich die schlechte Breitbandversorgung verhindert eine höhere Akzeptanz unserer Dienstleistungen in diesem Bereich. Nochmals werden wir die Datenschutzverordnung der Europäischen Union sensibilisieren, die am 25. Mai in Kraft tritt.“ Ein weiteres großes Thema im Bereich der Impulsvorträge werde die Digitalisierung und Sicherheit im Umfeld von Industrie 4.0 sein.

Als Referenten konnte Hamcos den Professor für Wirtschaftsinformatik mit den Schwerpunkten Business Engineering, Digital Thinking & Web 2.0 der DHBW Villingen-Schwenningen Stefan Stoll gewinnen. Auch die Hochschule Albstadt-Sigmaringen unterstützt mit einem Vortrag und Präsenz von Professor Heer die Tagung. Gerade im Hinblick auf den bevorstehenden Hamcos Umzug nach Sigmaringen in die unmittelbare Nachbarschaft der Hochschule (siehe Kasten), sei das eine Unterstützung mit Signalwirkung, so Pfeil. Nach den beiden Hauptvorträgen gibt es unterschiedliche Angebote, bei denen Experten tiefer in die Technik einsteigen.

„Quasi zur entspannenden Überleitung in das abendliche Event bieten wir unseren Teilnehmern einen Vortrag der besonderen Art: Der Abenteurer Rolf Lange präsentiert seine ‚große Ausfahrt‘, bei der er mit dem Motorrad um die Welt gereist ist“, sagt Monika Riede. Danach findet ein Barbecue mit allen Referenten und Teilnehmern statt.