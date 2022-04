Vorstand einstimmig wiedergewählt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zu seiner Jahreshauptversammlung für das Jahr 2021 traf sich der Heimat-, Brauchtums- und Wanderverein Göge-Gilde am vergangenen Samstag im Gasthaus Bären in Hohentengen. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Bernhard Bossy gedachte die Versammlung den verstorbenen Mitgliedern. Bei der anschließenden Verlesung des Protokolls der letzten Hauptversammlung rief die Schriftführerin Brigitte Steurer die Jahreshauptversammlung des vergangenen Jahres in Erinnerung. Kurt Hinz konnte in seinem Kassenbericht einen kleinen Überschuss verweisen. Die Kassenprüfer, Gebhard Briemle und Josef Reichert bescheinigten ihm eine korrekte Kassenführung.

Nach einer kleinen Stärkung beantragte Bürgermeister Rainer die Entlastung der Vorstandschaft, der auch einstimmig stattgegeben wurde. Er dankte dem Verein für seine Aktivitäten, die er trotz der Corona-Pandemie entwickelt hat: Die Wanderungen, vor allem die Veranstaltungen für die Kinder. Er bedauerte, dass die Göge-Gilde aus personellen Gründen am diesjährigen Straßenfest nicht mehr teilnehmen kann und forderte die Vorstandschaft auf zu überlegen, ob sie sich mit einem Kinderprogramm am Fest beteiligen könnte. Bürgermeister Rainer verwies auch auf die sich im Aufbau befindliche Flüchtlingsunterkunft hin. Hier seien alle Bürger aufgefordert, sich bei der Betreuung der Flüchtlinge aus der Ukraine einzubringen.

Bei den anstehenden Wahlen wurden alle Mitglieder von Vorstand und Ausschuss einstimmig wiedergewählt: Bernhard Bossy, 1. Vorsitzender; Anita Ebe, 2. Vorsitzende; Kurt Hinz, Kassier; Brigitte Steurer, Schriftführerin. Ausschuss: Hermann Ebe, Christa Eichelmann-Steinborn, Fritz Hummler, Cornelia Kleiner, Georg Steurer und Annerose Stöckler. Zu Kassenprüfern wurden Gebhard Briemle und Ulrike Bauer (neu) bestellt. Wilfried Ballarin, der auch für die Pressearbeit verantwortlich war, kandidierte altershalber nicht mehr für den Ausschuss. Bernhard Bossy dankte ihm für seine Arbeit mit einem Geschenk.

In seinem Wanderbericht in Wort und Bild beschränkte sich Kurt Hinz nicht nur auf die Wanderungen, die trotz Corona möglich waren, sondern bezog auch die großen Ereignisse des vergangenen Jahres mit ein. Ereignisse, die man in unserer schnelllebigen Zeit leicht vergisst, von den Wahlen in den USA und in Deutschland bis zum Ukraine-Krieg. Von den Wanderungen hervorgehoben seien die Seniorenwanderung von Hermann Ebe vom Vorsee zum Häcklerweiher und die Bodenseewanderung von Kurt Hinz.