Vorstand der Gögemer Kleintierzüchter neu gewählt

Mit zahlreichen Ehrungen, sowie der Ernennung von Alfons Schuler zum Ehrenmitglied und den Neuwahlen der gesamten Vorstandschaft gingen die Gögemer Kleintierzüchter im Gasthaus Sonne in ihre Jahreshauptversammlung 2022. In seinem Geschäftsbericht ging Gerhard Zimmermann, 1. Vorsitzender der Kleintierzüchter, auf die allzeit schwierige Pandemiezeit für die Geschäftsjahre 2021 und 2022 ein. Der Vorstandschaft habe sich dafür ausgesprochen, für das Wochenende 7. und 8. Januar nächsten Jahres die 43. Lokalschau in der Göge-Halle zu planen.

Mitgliedermäßig pendle man sich derzeit bei 137 ein, so Zimmermann. Kassier Josef Stehle konnte trotz der beiden Lokalschau Ausfälle einen positiven Kassenbericht der Versammlung vorlegen.

Die Entlastung erfolgte von Seiten der Versammlung einstimmig. Anschließend fand eine Rotationswahl statt, in der die Hälfte der Vorstandschaft für ein Jahr, sowie die andere Hälfte auf zwei Jahren gewählt wurde: Gerhard Zimmermann (1. Vorsitzender), Josef Stehle (Kassier), Markus Heinzler (stv. Jugendleiter), Bernd Kentler (Zuchtwart Kaninchen), Reiner Hansbauer (Zuchtwart Tauben), Karl Heinz Haas (Beisitzer) und Johann Sauter (Kassenprüfer).

Für weitere zwei Jahre wurden bestätigt: Karl Hepp (stv. Vorsitzender), Thomas Rothmund (Schriftführer), Peter Fischer (Jugendleiter), Roland Zimmermann (Zuchtwart Hühner, Wassergeflügel), Markus Heinzler (Zuchtwart Vögel), Michael Stumpp (Tätowiermeister), Paul Traub (Beisitzer) und Andreas Zimmermann (Kassenprüfer).

Zahlreiche Mitglieder wurden für ihre langjährige und aktive Vereinstreue ausgezeichnet. Alfons Schuler erhielt für 37 Jahre die Ehrenmitgliedschaft mit einer Urkunde verliehen.

Ehrennadel in Bronze für 10 Jahre: Dieter Blersch, Mareike Lenkeit, Natalie Renner, Michael Rist, Linda Schuler, Nico Zimmermann, Jule Hansbauer, Johannes Kneissle. Ehrennadel in Silber für 20 Jahre: Katharina Burger, Klaus Kaiser, Gertrud Blersch, Florian Burth, Oliver Lenkeit, Johannes Madlener. Ehrennadel in Gold für 25 Jahre: Alfons Renner. Ehrennadel in Gold für 30 Jahre passive Mitgliedschaft: Stefan Eberhard, Josef Heinzler, Simone Hepp. Landesverband-Ehrennadel in Silber Kaninchen: Thomas Rothmund, Michael Stumpp. Landesverband-Ehrennadel in Silber Rassegeflügel: Michael Röck, Alfons Renner, Dieter Gigl, Markus Heinzler. Landesverband-Ehrennadel in Gold Rassegeflügel: Alfons Schuler, Siegfried Zimmermann, Peter Fischer. Landesverband-Verdienstmedaille in Gold Kaninchen: Josef Stehle.