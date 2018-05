Vor lauter Jubiläumsvorbereitungen nicht das Alltagsgeschäft vergessen

Die Hauptversammlung des Musikvereins Göge-Hohentengen hat ganz im Zeichen des 2019 anstehenden 200-jährigen Vereinsbestehen, das mit einem Kreismusikfest gefeiert wird. Motto ist „Zamma feschda“. Neben den Berichten und Regularien wurde über das große Ereignis gesprochen.

Vorsitzender Roland Längle blickte auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurück. 27 Auftritte, sechs Bewirtungen und 50 Sitzungen zur Vorbereitung des Jubiläums zeugen von großer Aktivität und Leistungsbereitschaft. Insgesamt hat der Verein 690 Mitglieder. Davon sind rund 255 aktive Mitglieder oder in Ausbildung (150 Kinder und Jugendliche). Hinzu kommen gut 430 passive Mitglieder. Im Orchester spielen derzeit 118 Musiker.

Dirigent Pius Binder lobte die musikalischen Fortschritte des vergangenen Jahres und ermahnte die Musiker, 2018 nicht nachzulassen, wenn auch viel Arbeit in die Vorbereitung des aufwendigen Jubiläums gesteckt werden müsse. „Es ist eine Pflicht, zum Jubiläum etwas Besonderes zu machen. Wir dürfen aber dabei nicht das Alltagsgeschäft vergessen“, sagte er. Am Samstag, 24. März, ist wieder Jahreskonzert. Mit dem Probenbesuch von rund 80 Prozent sei er zufrieden, gab aber zu bedenken, dass dieser tendenziell abnehme. Im Schnitt seien 72 Musiker bei den Auftritten da. Er wünsche sich, dass es bei den Marschauftritten mehr werden, um die Stärke des Klangkörpers zu zeigen und die Außenwirkung zu steigern. Highlight des vergangenen Jahrs war der Fahneneinmarsch und das Unterhalten des Publikums beim Kreismusikfest in Ablach. „Es war Auszeichnung und Herausforderung zugleich. Landrätin Bürkle hat uns sehr gelobt“, so Binder.

Kassiererin Ute Michelberger legte ihren Bericht vor. Das Jahr 2017 ähnelt dem Vorjahr. Der Verein hat für die neuen Uniformen Rücklagen in Höhe von 30 000 Euro und Rücklagen von 10 000 Euro für das Jubiläumsfest gebildet. Die Kassenprüfer Tobias Löffler und Peter Brugesser attestierten eine gute Kassenführung. Vorstand Längle betonte, dass die Rücklagen für die Uniformen noch erhöht werden müssten. Insgesamt kostet diese Investition rund 100 000 Euro. Der Gemeinderat habe bereits einem Zuschuss von 20 Prozent sowie einer Jubiläumsgabe zugestimmt.

Sensationeller Auftritt geplant

Jugendleiter Jürgen Rothmund berichtete über ein sehr erfolgreiches Jahr. Die musikalische Früherziehung im Kindergarten, die Kooperation mit der Schule, die Ausbildung und das Jugendorchester begeistern Kinder und Jugendliche. Die Freizeitaktivitäten verbinden. 2017 war der Auftritt im Europapark das Highlight. Für 2018 habe das Team wieder einen sensationellen Auftritt ergattert: „Also fleißig proben!“, empfahl er lachend, ohne das Geheimnis preiszugeben.

Bürgermeister Peter Rainer dankte den Musikern für ihre Auftritte in und außerhalb der Göge: „Ohne Musik wären die Feste keine Feste“, sagte er. Er lobte die herausragende Jugendarbeit: „Sie ermöglicht den Jugendlichen eine sinnvolle Freizeit und bindet sie an den Verein und die Gemeinde“, betonte er. Er wünschte Kraft und Ausdauer für die Jubiläumsvorbereitungen: „Zamma schaffet ihr des!“, rief er den Musikern zu.

Georg Steurer dankte im Namen der katholischen Kirchengemeinde für die vielen Auftritte bei kirchlichen Festen und vor allem bei der Einweihung der Kirche. Auch lud er die Musiker im Namen der Blutreiter ein, die Reitergruppe im Frühjahr nach Weingarten zu begleiten.

Die Mitglieder haben einstimmig ihren Vorstand bestätigt. Vorsitzender bleibt Roland Längle, Kassiererin Ute Michelberger, Schriftführer Alexander Nassal, Jugendleiter Jürgen Rothmund. Beisitzer bleiben Werner Dreher, Franziska Muntowitz, Lukas Kaufmann und Andreas Rothmund. Tobias Löffler bleibt Kassenprüfer.

Das Projektleiterteam – Katharina Rothmund, Andreas Rothmund und Alexander Nassal – arbeitet schon länger an der Organisation der Jubiläumsfeier zum 200-jährigen Bestehen des Musikvereins. Vom 17. bis 20 Mai 2019 wird groß gefeiert. Die neue Uniform werde derzeit ausgesucht, 123 Musiker haben auf die ersten Vorschläge bereits ein Stimmungsbild abgegeben, so Nassal. Ab Mai beginne die Phase der Werbung, wobei das Jubiläum im Umland bereits in aller Munde sei. Die grünen Werbeshirts seien beim Umzug in Ennetach sehr aufgefallen. Unternehmer werden bald als Sponsoren angesprochen, die Vereine der Göge eingeladen mitzumachen. Auszeichnung und mit dem Vereinsjubiläum verbunden seien die Einladungen, im Sommer beim Fahneneinmarsch auf dem Ertinger Kreismusikfest und beim Umzug des Haidgauer Kreismusikfestes zu spielen. „Gebt eure Begeisterung für das Jubiläum weiter. Wir bereiten ein tolles Fest vor!“, versprach er den Musikern.