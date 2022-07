Völlkofer Heimatfest unterm Sternenhimmel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum ersten mal wurde die Kinderdisco erst am Samstagabend veranstaltet und somit ins Heimatfest integriert. In der Turnhalle konnten die Kinder und Jugendlichen bei fetziger Musik, bunten Discolichtern und Nebelmaschine leckere selbstgemachte Limos genießen, viel tanzen und für sich sein. Zeitgleich startete bei herrlichem Wetter draußen das Heimatfest unterm Sternenhimmel. Extra fürs Heimatfest wurde ein Lastenfallschirm beschafft, der über den Festplatz gespannt wurde. Dekoriert mit bunten Lichterketten war dies der absolute Hingucker. Bis spät in die Nacht konnten leckere Longdrinks genossen werden. Der Sonntag startete mit einem Frühschoppen, der vom Mittagstisch und allerlei vom Grill abgerundet wurde.

Um 14 Uhr wurden zwei Tanzvorführungen der beiden Tanzgruppen des HNV Völlkofen aufgeführt. Zu „von allein“ tanzen die großen Tanzmädels im Alter von 9 bis 14 Jahren und zu „194 Länder“ tanzten die Tanzmäuse im Alter von 5 bis 8 Jahren. Direkt im Anschluss wurde die Spielstraße eröffnet. Zwölf spannende Stationen gab es zu bewerkstelligen, unter anderem war ein Schlepperparcours, Wikingerschach, Makkaronispiel und vieles mehr von den Kindern zu meistern, bevor sie sich ein kühles Eis verdient hatten. Zusätzlich konnten die Kids sich noch schminken und mit Glitzertattoos verschönern lassen. Rundum war es ein toller Nachmittag, der von vielen Kindern angenommen wurde. Das tolle Kuchenbuffet ließ die Herzen aller höher schlagen. Der Sonntagabend klang noch lange aus.

Der HNV Völlkofen bedankt sich bei allen Helfern und Helferinnen, ohne Euch wäre so ein Fest nicht möglich, sowie den Tanzgruppen und ihrer Leiterin. Vor allem auch bei allen Kindern, und bei allen anderen Gästen, dass sie so zahlreich das diesjährige Heimatfest besucht haben.