Viele Zuhörer verfolgen an beiden Tagen die Wertungsspiele

23 Musikkapellen aus dem Kreis Sigmaringen und aus den Nachbarkreisen haben sich am Samstag und Sonntag bei den Wertungsspielen beim Kreismusikfest der Jury gestellt. Sowohl in der Göge-Halle als auch in der Ablach-Halle in Mengen spielten die Kapellen in unterschiedlichen Kategorien und wurden für ihre Leistungen entsprechend honoriert. Dazu kamen noch zwei Musikvereine, die in der Kategorie Marschwertung und zwei bei der Marschmusik im Festzug antraten. Dieser musikalische Wettstreit war von den Verantwortlichen des Musikvereins Göge-Hohentengen bestens organisiert und dadurch hatten sie sich auch die Höchstnote „hervorragend“ verdient. Das Highlight war dabei natürlich die Bekanntgabe der Wertungsergebnisse am Sonntagabend im Festzelt.

14 Musikkapellen stellten sich der Fachjury unter dem Vorsitz von Professor Horst Bartmann in der Göge-Halle. Am Sonntag fanden dann für weitere neun Kapellen die Wertungsspiele in der Ablach-Halle in Mengen statt. Hier hatte Bruno Seitz den Juryvorsitz inne. Dabei präsentierten sich an beiden Tagen die Musiker in unterschiedlichen Musikstilen den Wertungsrichtern. Während 14 Kapellen in der Kategorie „Konzertmusik“ antraten, stellten sich vier in der Kategorie „Traditionelle Musik“, also böhmisch-mährisch, wo Polka, Walzer und Marsch gefordert wurden. Drei Vereine traten in der Kategorie „Unterhaltungsmusik“ vor die Jury. Professor Bartmann war von der guten Organisation dieses musikalischen Wettstreits angetan: „Es lief alles rund, eine Top-Organisation.“

Auch zeigte er sich überrascht von dem guten Niveau der Vereine, das beim Wertungsspiel an den Tag gelegt wurde: „Sie alle spielen im oberen Feld, wobei sich alle Kapellen gut auf den Wettstreit vorbereitet hatten“, so das Lob des Jury-Vorsitzenden. Mit 96,7 Punkten erspielte sich die Stadtkapelle Laupheim in der Höchststufe das Top-Ergebnis.

„Wir sind voll zufrieden mit den vielen Kapellen, die sich zum Wettstreit angemeldet haben, das waren mehr, als wir erhofft haben“, resümierte Alexander Nassal vom Vorstand des Musikvereins Göge-Hohentengen. Dabei seien Kapellen aus Regionen angetreten, die bis zu 200 Kilometer weit angereist waren. Erfreulich dabei, dass dann fast alle am Sonntagnachmittag nochmals beim Festzug mitwirkten, um sich danach im Zelt den verdienten Lohn abzuholen, also die Wertungsergebnisse in Empfang zu nehmen.

Ein kleiner Wermutstropfen war für Katharina Rothmund vom Orga-Team die etwas geringe Teilnehmerzahl von Kapellen aus dem Blasmusikverband des Kreises Sigmaringen. Man habe damit gerechnet und daher Kapellen aus einem größeren Umkreis um den Festort Hohentengen eingeladen. „Wenn man weiß, was für eine Stimmung immer in den Festzelten bei der Notenvergabe herrscht, war es uns wichtig, genügend Kapellen für die Wertungsspiele zu gewinnen. Dieses Feeling muss man miterlebt haben“, sagte sie.

Kategorie Mittel 3 (Mittelstufe):

Musikverein Engelswies „mit sehr gutem Erfolg teilgenommen“,

Musikverein Marbach „mit hervorragendem Erfolg teilgenommen“,

Trachtenkapelle Hausen am Andelsbach „hervorragend“ (Traditionelle Musik). Musikverein Wilflingen „hervorragend“ (Traditionelle), Musikkapelle Herlazhofen „sehr gut“ (Traditionelle), Musikverein Haisterkirch „sehr gut“ (Traditionelle), Musikverein Eintracht Schnittlingen „sehr gut“ (Unterhaltungsmusik).

Kategorie schwer 4 (Oberstufe):

Musikverein Grünkraut „sehr gut“, Musikverein Attenweiler „sehr gut“, Musikverein Wilhelmskirch „hervorragend“, Musikverein Harmonia Allmendingen „hervorragend“, Feuerwehrkapelle Stetten am kalten Markt „hervorragend“, Musikverein Endingen (U 4 - Unterhaltungsmusik) „sehr gut“, Musikverein ROTA Schwendi (U 4) „sehr gut“, Musikkapelle Diepoldshofen „hervorragend“, Musikverein Lyra Bittelbronn „sehr gut“, Musikverein Wolfschlugen „sehr gut“, Musikkapelle Vilsingen „sehr gut“.

Kategorie sehr schwer 5 (Höchststufe):

Musikverein Ummendorf „hervorragend“, Musikverein Baienfurt „hervorragend“, Musikverein Unlingen „hervorragend“, Stadtmusik Villingen „hervorragend“, Musikverein Stadtkapelle Laupheim „hervorragend“.

Marschwertung:

Musikverein Ostrach M 1, „hervorragend“,

Musikverein Ebersbach, M 3, „hervorragend“.