Viele Besucher kommen zu Landtechnik Duffner

Großer Andrang: Viele Besucher sind am Wochenende zur Hausausstellung von Landtechnik Duffner gekommen. Sie konnten sich über die ausgestellten Fahrzeuge informieren, die neue Ausstellungshalle besichtigen oder aber sich gesellig austauschen, denn die Hausausstellung hatte Volksfestcharakter.

Gefühlt halb Hohentengen war mit den Autos der Besucher zugeparkt. Die Besucher durften auch in die Fahrerkabine der gigantischen Mähdrescher oder der großen Traktoren sitzen, das gefiel besonders den Kindern. Interessiert wurden die Motoren begutachtet und gefachsimpelt. Gelegenheit gab es dazu reichlich, auf dem gesamten Areal standen Fahrzeuge und Anbauteile. „Maschinen ohne Ende“, bemerkte eine Besucherin staunend, als sie das Areal betrat. Unter den vielen Besuchern war auch Riedhausens Bürgermeister Ekkehard Stettner, seine Gemeinde ist Kunde der Firma Duffner; sie hat von dort einen Aufsitz-Rasenmäher. „Das hat schon Volksfestcharakter. Das ist ein Event in der Göge“, stellte Stettner anerkennend fest.

Angesichts des großen Interesses zog Karl Josef Duffner, Geschäftsführer von Duffner Landtechnik, eine positive Bilanz. „Also dass man sagt, wir wären ‚sehr zufrieden‘, ist fast untertrieben“, so Duffner am Sonntag. „Gestern war der Besuch auch gut“, sagte er über den Samstag, den ersten Ausstellungstag. Grund für die Ausstellung sei, dass man einfach der Öffentlichkeit zeigen wolle, was man tue und wie man aufgestellt sei.

Auch der gesellige Aspekt war Duffner wichtig. Als „Treffpunkt für Familien“ war die Hausausstellung laut dem Firmenchef gedacht. Das war es dann tatsächlich, denn viele ganz junge Besucher tummelten sich auf dem Firmenareal. Das Ölkofer Zügle verkehrte regelmäßig und chauffierte die großen und die kleinen Besucher durch Hohentengen. Für die Kinder war auch eine Hüpfburg aufgebaut, auf der sie sich vergnügen konnten. Im Duffner-Forum 1934 der neuen Ausstellungshalle fanden unterdessen Maschinenvorstellungen statt, bei denen die Besucher zahlreiche technische Details zu den ausgestellten Fahrzeugen erfuhren.