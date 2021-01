Verpuffung löst Feuerwehreinsatz aus

Aus noch unbekannter Ursache ist es am Montagmorgen in einem Wohngebäude in der Eichener Straße in Hohentengen zu einer Verpuffung in einer Holzpelletsheizung gekommen, die eine starke Rauchentwicklung auslöste und die Freiwillige Feuerwehr auf den Plan rief. Das teilt die Polizei mit. Wie sich herausstellte, war durch die Verpuffung im Heizungskeller das Kaminrohr abgesprengt worden, wodurch der Rauch direkt in den Raum gelangte. Menschen wurden nicht verletzt.