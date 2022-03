Verein blickt optimistisch in die Zukunft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach 16 Jahren an der Spitze des Musikvereins Göge-Hohentengen, wurde Roland Längle vergangenes Jahr in den „Musikantenruhestand“ verabschiedet. Dazu kam noch der Wechsel in der musikalischen Leitung, die Pius Binder an Katharina Rothmund abgab. So trat bei der Neuwahl im vergangenen Jahr ein junges, engagiertes Team an, das bestrebt ist, die erfolgreiche Vereinsarbeit fortzuführen. Der Musikverein kann auf ein sehr investives Jahr zurückblicken. Waren es die baulichen Maßnahmen oder auch die Beschaffung von Uniformen, „wir waren nicht untätig, wenn auch das Musikalische etwas in den Hintergrund geriet“, so Vorsitzender Felix Brummund bei der Hauptversammlung, die coronaconform in den Geschäftsräumen des Bauunternehmens Löffler abgehalten wurde.

Aufgrund der Coronapandemie waren die Aktivitäten der Musikkapelle eingeschränkt. Ein Highlight auf jeden Fall das „Familienständle“, wo Dirigent und Musikdirektor Pius Binder einen gebührenden Dirigenten-Abschied erlebte. Das „Weinfest To-Go“ war im Jahr 2020 die einzige Einnahmequelle. Im November dann die „größte Baustelle“, nämlich die Fertigstellung des Vereinssschuppens.

Nach der „Ära Roland Längle“ fand im vergangenen Jahr ein Umbruch in der Vorstandschaft statt. 17 Ämter mussten neu besetzt werden. Erstmals werden in der Vereinsgeschichte mit Felix Brummund, Klaus Huckle junior und Philipp Heinzler als Dreiergespann die Geschicke des Musikvereins leiten.

Dirigentin Katharina Rothmund dankte den 112 Aktiven für ihr Durchhaltevermögen trotz Corona. Hierbei wurde Pius Binder zum Ehrendirigenten ernannt.

163 Schüler, so Sara Brummund, befinden sich derzeit in der Bläserschule in Ausbildung und eine große Anzahl an Neuanmeldungen stimmt optimistisch. Dieses Jahr soll es wieder zur obligatorischen „Hütte“ gehen.

Rund 200 Buchungen standen im Berichtszeitraum an. Der Verein hat in mehrere Projekte investiert und so konnte sich Kassiererin Sabrina Kugler nicht über mangelnde Arbeit beklagen. Die Kassenprüfung führte zu keinerlei Beanstandungen, so Tobias Löffler. Als Vertreterin des Bürgermeisters oblag es Gloria Bruggesser, die Entlastung der Vorstandschaft zu übernehmen. Ein kleines Highlight konnte sie dann noch verkünden: „Das Straßenfest in Hohentengen findet dieses Jahr wieder statt“.

Für einen Musikanten „mit Leib und Seele“ hatte Vorsitzender Felix Brummund noch eine Überraschung parat. Seit über 48 Jahren ist Berthold Madlener aktiver Musikant und wurde zum Ehrenmitglied ernannt.