Vater und Töchter geben ein geistliches Konzert

Die katholische Kirchengemeinde Hohentengen lädt für Sonntag, 28. Oktober, zu einem geistlichen Konzert in die Göge ein. Um 18 Uhr werden Wolfram Rehfeldt aus Rottenburg und seine beiden Töchter Anna und Elisabeth unter dem Titel „Musik - ein Tor zum Himmel“ Lieder und Arien von John Rutter, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Charles Gounod, Jean-Philippe Rameau und Leo Delibes präsentieren. Wolfram Rehfeldt wird das Programm bereichern mit Orgelwerken von Isfried Kayser, Johann Gottfried Walther, Alexandre Guilmant und Johann Sebastian Bach.

Wolfram Rehfeldt ist in Ostrach aufgewachsen und hat an der staatlichen Hochschule für Musik in Freiburg studiert und ein Examen in Schul- und Kirchenmusik abgelegt. Er ist Domorganist in Rottenburg am Neckar und Professor für Orgelliteraturspiel und Orgelimprovisation an der Hochschule für Kirchenmusik in Rottenburg. Er hat bereits viele Konzerte im In- und Ausland gegeben und ist kompositorisch tätig für Orgel, Klavier, Chor, Bläser, Kammerorchester und Lieder.

Seine Töchter Anna (Jahrgang 1994) und Elisabeth (Jahrgang 1991) Rehfeldt waren beide Mitglieder der Mädchenkantorei des Rottenburger Domes und dort auch im Kantorendienst eingeteilt. Mehrere Jahre erhielten sie Gesangsunterricht bei Silke Kaiser in Nürtingen, die auch an der Hochschule in Rottenburg unterrichtet. Beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ waren sie mehrfach Preisträger, sind 2010 bis zum Bundeswettbewerb gekommen und haben dort in Lübeck als Gesangsduo einen dritten Preis erhalten. Auch 2012 waren sie wieder erfolgreich im Bundeswettbewerb in Stuttgart. Seit 2013 haben beide Unterricht bei Fréderi-que Fries an der Musikhochschule in Stuttgart.

Der Eintritt ist frei, Spenden werden zugunsten der neu renovierten Orgel gerne angenommen.