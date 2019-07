Völlkofer feiern Storchenberingung mit einem Fest

Zum ersten Mal seit Menschengedenken hat sich in Völlkofen ein Storchenpaar angesiedelt. Die Freude ist in Völlkofen so groß darüber, dass es bei der Beringung des Nachwuchses am Mittwochnachmittag ein Fest mit zahlreichen Besuchern gab.

Beim Stammtisch des Völlkofer Heimat- und Narrenvereins sei die Idee aufgekommen, ein Fest anlässlich der Storchenberingung zu veranstalten, berichtete Elke Mau, Schriftführerin im Verein und Initiatorin dieses ersten Völlkofer Storchenfests. Im Dorf sind die Störche nämlich willkommen. „Da freut sich jeder, dass die da sind“, sagte Elke Mau. Zumal sich auch ältere Leute im Ort nicht daran erinnern könnten, dass sich jemals ein Storchenpaar in Völlkofen niedergelassen hätte. Am vergangenen Mittwoch stand die Beringung an. „Und da muss man ja ein Fest daraus machen“, ergänzte Mau. Mitgeholfen haben auch Irmgard und Hans Heinzler, letzterer stand am Grill und versorgte die Zuschauer mit Grillwürsten im Wecken, auch gab es Getränke.

Grob geschätzt etwa 70 Personen, darunter viele Kinder, verfolgten gespannt die Beringung. „Unglaublich“, staunte der Mengener Storchenexperte Manfred Stützel angesichts des Besucherinteresses. Auch Alexander Wetzel von der Feuerwehr Mengen – er, Holger Mayer und Felix Kugler machten die Beringung mit dem Drehleiter-Fahrzeug möglich – war überrascht. „Das habe ich noch nie gesehen. Es ist aber schön“, sage Wetzel.

Horst neben Strommast

Der Horst befindet sich auf einem Strommast neben der Völlkofer Marienkapelle. Für die Beringung wurde der Strom abgestellt. Bevor die Storchenbeauftragte Ute Reinhard in den Korb des Drehleiter-Fahrzeugs der Mengener Wehr stieg, fuhr zunächst Michelle Hecht, Elektronikerin für Betriebstechnik von der Netze BW, mit dem Korb hoch und „erdete“ die Stromkabel sicherheitshalber. Das Interesse war groß, noch eine ganze Zeitlang nach der Beringung beantwortete Ute Reinhard die Fragen der Zuschauer. „Der eine ist ein echter Oberschwabe, der kommt aus Bad Schussenried“, berichtete sie. Der andere Storch stamme von Giengen an der Brenz. Die beiden Brutvögel sind selbst erst zwei Jahre alt und damit noch junge Storcheneltern. Auf diesen Umstand führt Ute Reinhard es auch zurück, dass die beiden Storchenkinder mit zwei beziehungsweise rund 2,6 Kilogramm eher leicht sind; angesichts ihres Alters sollten sie eigentlich drei Kilogramm wiegen. Jüngere Storcheneltern sind demnach noch nicht so erfahren beim Nestbau und der Nahrungsbeschaffung. Die beiden Jungtiere würden aber gut aussehen, ist Reinhard optimistisch, dass beide „durchkommen“.

Schön war es für die Völlkofer zu hören, dass es aller Voraussicht nach im nächsten Jahr ein Wiedersehen mit dem Völlkofer Storchenpaar geben wird. „Es ist ziemlich sicher, dass sie wiederkommen“, sagte Reinhard. Vorausgesetzt, dass den Störchen nichts passiere. Inzwischen seien Unfälle mit Autos oder mit Lastwagen die Todesursache Nummer eins von Störchen, sagte Reinhard. Auch ein Ölkofer Storch war kürzlich auf diese Weise ums Leben gekommen.

Ute Reinhard berichtete von ihren Erfahrungen mit Störchen. Beispielsweise habe sie schon ein Handy oder, wenn ein Horst in der Nähe einer Gärtnerei war, auch schon Arbeitshandschuhe im Nest gefunden. Sie riet ihren Zuhörern, herumliegende Schnüre in der Nähe eines Horsts – beispielsweise Bindegarne, mit denen in der Landwirtschaft Strohballen zusammengebunden werden –, mitzunehmen und im heimischen Mülleimer zu entsorgen. Verwenden Störche diese für den Nestbau, könnten die Jungtiere sich später daran verheddern und daran sterben. „Ganz schlimm sind Drohnen“, erklärte sie weiter mit Blick auf die Fluggeräte. Störche fühlten sich extrem bedroht, wenn diese über ihr Nest fliegen würden. Es könnte dann laut der Expertin sein, dass Elterntiere das Nest mit dem Nachwuchs meiden und dieser dann verhungert.