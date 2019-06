Völlkofen feiert am Wochenende Heimatfest

Wie gut sie sich als Bobby-Car-Piloten schlagen, stellen am Samstagabend wieder einige Wagemutige unter Beweis. Beim Rennen geht es den Völlkofer Buckel hinab und Fahrer und Zuschauer werden sicherlich wieder einen Riesenspaß haben. Die Gaudi ist Teil des Völlkofer Heimatfests, das von Freitag, 7. Juni, bis Sonntag, 9. Juni, im Hohentenger Ortsteil stattfindet.

Los geht es am Freitag um 18 Uhr mit der Kinderdisco. Im vergangenen Jahr hatten sich dabei rund 70 Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren aus der ganzen Göge eingefunden. So kommen auch die Jüngsten auf ihre Kosten und das Heimatfest macht seinem Ruf als Familienfest alle Ehre.

Das besagte Bobby-Car-Rennen am „Schulerbuckel“ beginnt dann am Samstag um 19 Uhr. Helme sind dabei Pflicht, schließlich soll nichts passieren. im Anschluss findet eine gemütliche Samstagsabendhockete statt.

Der Sonntag startet ab 10.30 Uhr mit dem Frühschoppen und dem Mittagstisch. Ab 13.30 Uhr können sich die Gäste auch mit Kaffee und Kuchen versorgen. Höhepunkt am Sonntag ist auf jeden Fall das Seifenkisten-Rennen um 15 Uhr. Hier zeigt sich, welche Teams das beste handwerkliche Geschick hatten, welche Fahrzeuge am windschnittigsten sind und bei welchen die kreative Gestaltung im Vordergrund gestanden hat. Anschließend geht das Fest in netter Runde weiter.

Laut Jörg Mau, dem Vereinsvorsitzenden, sind beim Heimatfest meist rund 35 Helfer im Einsatz, damit es den Besuchern an nichts fehlt.