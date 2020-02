Ursendorf als gefährlichster Ort am Krebsbach

Unter dem Motto „U-City, das gefährlichste Ort östlich und westlich des Krebsbachs“ haben die Akteure des Freitzeit-, Heimat- und Brauchtumsvereins Ursendorf bei ihrem diesjährigen Bürgerball ein abwechslungsreiches Programm geboten. Durch den Abend führten Franzi Dehm, Rebecca Adams und Peter Bruggesser.

Zu Beginn zeigten die zwei Zugfahrer Kevin Müller und Peter Schlegel, wie es beim Bahnfahren so zugeht, ehe die vier Jungcowboys Mika Rehm, Silas Kern, Joris Zaal und Sebastian Blaser mit ihrem Tanz den zahlreichen Zuschauern einheizten. Anschließend erklärte Lukas Stöckler seinem Cousin Fabian Stöckler, wie Indianer tanzen. Steffi Greinacher half ihrer Freundin Sandra Stöckler, den richtigen Doktor für das entsprechende „Wehwechen“ zu finden, wobei nicht jeder Rat tatsächlich empfehlenswert war.

Auch an Gesangsstücken fehlte es dieses Jahr nicht. Teresa und Franzi Dehm überzeugten bei ihrem Fasnets-Medley. Dass das Rote Kreuz jedem hilft, egal, ob man will oder nicht, wurde beim Sketch von Siggi Schmölz und Stephan Reitemann klar.

Peter Bruggesser berichtete auch dieses Jahr wieder das Lustigste der Ursendorfer Einwohner in seinem Vortrag des Schleiferkarrens. Hier kam so mancher Gast unverhofft zu seinem Auftritt. Wie es in einem Unverpackt-Laden zugehen kann, zeigten anschließend Rebecca Adams, Katrin Sautter und Gabi Günthör-Adams. Anschließend spielten die Krebsbachler um Kathrin Bruggesser, Manfred Müller, Thomas Dehm und Peter Bruggesser auf. Hier fanden die Sänger genügend Gründe, warum sie „vielleichte morga nix arbeiten“.

Sabrina Müller und Monika Erath-Müller lüfteten in ihrem Sketch das Geheimnis, was Frauen bewegt und was sie über ihre Männer denken. Zumindest die eine oder andere These ist hier anzuzweifeln.

Ein Unikat der Ursendorfer Fasnet ist mittlerweile Daniel Heinzler. Überzeugend berichtete er von den verschiedenen Phasen der Trunkenheit. Die Zuckerschnuten sorgten danach wieder musikalisch für Stimmung. Petra Dehm, Monika Erath-Müller, Christine Koschmieder und Sandra Stöckler sangen mit ihrem Begleiter Christian Zielinski und durften die Bühne nicht ohne Zugaben verlassen. Zum Ende sorgte das um zwei Damen verstärkte Männerballet bestehend aus Teresa Dehm, Sabrina Müller, Peter Schlegel, Kevin Müller und Stephan Reitemann für einen tollen Abschluss.