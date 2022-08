Unterwasserlupen basteln am Färbebach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Über den ganzen Tag verteilt konnten über 60 Kinder, ohne vorherige Anmeldung und ohne Altersbegrenzung, Unterwasserlupen mit ihren Eltern basteln. Bei herrlichem Sommerwetter wurde dieses Angebot des Heimat- und Narrenvereins von den Kindern sehr gerne angenommen. Zuerst wurden die leeren Dosen toll bemalt und anschließend mit Klebeband und Klarsichtfolie zur Unterwasserlupe umfunktioniert. Der tolle Bachabschnitt vor der Völlkofer Kapelle bietet für solch ein Ferienprogramm die besten Voraussetzungen. Der extra angefertigte Steg in Form eines Bootes lädt gerade dazu ein, im und am Bach und um den Bach herum zu spielen. Dieses Jahr konnte man die Unterwasserwelt mit der eigenen Lupe erkunden. Der HNV Völlkofen bedankt sich bei allen Familien für ihren Besuch und freut sich schon wieder auf das nächste Jahr. Lasst euch überraschen was uns da wieder einfällt.