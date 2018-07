Unbekannter stiehlt Zigaretten

Ein Unbekannter hat sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 21 Uhr und 5.30 Uhr, gewaltsam Zutritt in ein Schreibwarengeschäft in der Bezikofer Straße in Hohentengen verschafft. Nach derzeitigem Stand wurden mehrere Zigarettenschachteln und Tabakwaren entwendet, so die Polizei. Das genaue Diebesgut und der genaue Sachschaden konnten noch nicht beziffert werden. Zeugen können sich bei der Polizei in Bad Saulgau, unter der Telefonnummer 07581/48 20, melden.