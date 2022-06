Unbekannter lockert Radschrauben an Auto in der Ölkhofer Straße

Ein bislang Unbekannter hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mehrere Radschrauben an einem Auto gelöst, der auf einem Privatgelände in der Ölkhofer Straße geparkt war.

Der Fahrzeuglenker bemerkte dies zunächst nicht und fuhr mit seinem Auto los. Glücklicherweise stellte er sein Fahrzeug laut Polizei am nächstgelegenen Parkplatz direkt wieder ab, als er merkwürdige Geräusche von den Reifen ausgehend feststellte. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.