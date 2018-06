Unbekannter hebelt Spendenkasse auf

Wie die Polizei mitteilt, hat ein unbekannter Täter in der Zeit von 18.15 Uhr am Samstag bis 8.15 Uhr Spendengelder in bislang unbekannter Höhe aus der Marienkapelle in der Steige in Hohentengen entwendet. Der Unbekannte hebelte dort gewaltsam eine Spendenkasse für Kerzen auf. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen festgestellt oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, das Polizeirevier Bad Saulgau, Telefon 07581/4820, anzurufen.