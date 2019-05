Sachschaden in bislang nicht bekannter Höhe haben Unbekannte in der Nacht zum 1. Mai gegen 1.15 Uhr in Hohentengen angerichtet.

Laut Polizei wurden im Bereich der Straßen Steige, Kugelberg, Hochgericht, Wiesäcker und Im Diengau etliche Rohrpfosten von Verkehrszeichen verbogen, ausgegraben und herausgerissen. Gegenstände, darunter Blumenkübel und Solarlampen warfen die Unbekannten auf die Straße. An einem geparkten Pkw wurde der Außenspiegel beschädigt.