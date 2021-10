Trotz ausgefallener Fasnet ein Plus in der Kasse

Bei den zusammen gelegten Hauptversammlungen für 2020 und 2021 haben die 38 anwesenden Mitglieder des Narrenvereins Hohentengen-Beizkofen Marlene Wetzel als Vorsitzende wiedergewählt. Das Treffen im Gasthaus Sonne war das erste in größerer Runde, nachdem die Fasnet 2021 nicht wie gewohnt hatte stattfinden dürfen.

Noch vor der offiziellen Hauptversammlung tagte die Abteilung der Hexen und wählte die neue Vertreterschaft, die Oberhexen, aus den eigenen Reihen. Im Anschluss kamen weitere Mitglieder hinzu, die dann die Vollversammlung bildeten. In den Berichten gingen die Vorsitzende Marlene Wetzel, Kassiererin Christine Michel, Schriftführer Sascha Kraft und die Abteilungsleitungen der Hexen (Jonas Burth), der Färber (Herbert Wetzel) und der Jugend (Lena Nabholz) auf das Vereinsgeschehen in den Jahren 2019 bis 2021 gesammelt ein. Trotz eingeschränkter Fasnet 2021 konnten die Berichterstattenden ein zwar übersichtliches, aber dennoch aktives Vereinsleben darlegen.

Dank verschiedener Zuschüsse unter anderem durch das Land Baden-Württemberg ausgezahlt durch den Verband Alb-Bodensee-Oberschwäbischer Narrenzünfte und einer Spende der Sparkassenstiftung für den Vereinsschuppen konnte laut Kassiererin Christine Michel auch ein wirtschaftliches Plus in den Büchern verzeichnet werden. Derzeit stellt der Verein in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und anderen Vereinen einen Vereinsschuppen beim Dorfgemeinschaftshaus fertig. Die Fertigstellung sowie gegebenenfalls eine Einweihung werden wohl noch in diesem Jahr stattfinden, so Marlene Wetzel. Die Mitgliederzahlen sind laut Schriftführer Sascha Kraft rückläufig. Gegenüber der letzten Aufstellung von 2019 hat der Verein 17 Mitglieder weniger und liegt derzeit bei 283.

Nach der durch Bürgermeister Rainer vorgenommenen Entlastung des Vorstands dankten er und Marlene Wetzel den Mitgliedern für das Vertrauen, das Engagement sowie den Zusammenhalt und verabschiedete die scheidenden Mitglieder, Sascha Kraft, Jonas Burth, Anita Stotz, Sabrina Kugler und Joachim Irmler mit dem Hausorden in Silber und einem regionalen Präsent der Getreidemühle Bremen aus der Vorstandschaft.

Insgesamt schaut der Verein auf eine zwar turbulente, zugleich aber sehr prägende Zeit zurück und macht sich gleichsam Gedanken, wie die Zukunft des Brauchtums im Ort und der Fasnet der Zeit angepasst oder gar neugedacht werden sollen. Mit einer teils neuen Aufstellung in den Leitungsorganen und der Verteilung der Aufgaben nach Eignung bestehe hierzu durchaus Potenzial, so der scheidende Schriftführer Sascha Kraft.

Nach den Neuwahlen setzt sich der Vorstand so zusammen:

Vorsitzende: Marlene Wetzel

stellvertretende Vorsitzende: Katharina Jaster

Kassiererin: Christine Michel

stellvertretender Kassierer: Dominic Reck

Schriftführer: Max Fischer

Hexenmeisterin: Jenny Stotz

Färberchef: Herbert Wetzel

Zwetschgenchef/in: vakant

Zeugwartin: Birgit Stotz

stellvertretende Zeugwartin: Silke Großmann

Jugendleitung: Lena Nabholz und Mareike Reichelt

Kassenprüferinnen: Melanie Irmler und Silvia Fäger.