Treff 3000 unterstützt Martinslädle mit Nahrungsmitteln

Die Kunden des Treff-3000-Markts in Hohentengen sind sozial engagiert. In der Zeit vom 26. Februar bis zum 10. März haben sie gut zugehört, als Filialleiterin Türkan Mutlutürk und ihr Team sie auf die Aktion zugunsten des Mengener Tafelladens, dem Martinslädle, aufmerksam gemacht und sie um eine Spende gebeten haben. 119 Tüten mit je einem Gegegenwert von fünf Euro konnten auf diese Weise zusammengestellt und dem Tafelteam überreicht werden.

„Wir haben haltbare Nahrungsmittel wie Nudeln, Zucker, Konserven, Kartoffelpürree und Senf in die Tüten gepackt“, sagt Mutlutürk. Die Produkte hätten das Haltbarkeitsdatum noch nicht überschritten und könnten von den Kunden des Martinslädle also auch zuhause noch länger aubewahrt werden.

Weil die Geschmäcker der Kunden unterschiedlich sind und auch etwa türkische Familien in das Martinslädle kommen, werden die ehrenamtlichen Helfer die Tüten wahrscheinlich auspacken und den Inhalt einzeln anbieten. „Dann nimmt jeder nur das mit, was er auch wirklich braucht und verwendet“, sagt Conni Schneider. Seit sich das Martinslädle den Tafeln angeschlossen habe, gebe es genug Waren, um vielen Bedürftigen weiterzuhelfen. Wer einen von der Gemeinde- oder Stadtverwaltung ausgestellten Berechtigungsschein besitzt, kann mittwochs und samstags zwischen 10 und 11 Uhr aus dem Angebot des Ladens wählen und Lebensmittel sehr kostengünstig kaufen. „Es können immer gern weitere Kunden hinzukommen“, sagt Schneider. „Gerne auch aus Hohentengen und Scheer, denn in den beiden Orten gibt es ja keinen Tafelladen.“ Das Team wisse, dass es auch in diesen Kommunen Menschen gibt, die das Angebot der Tafel nutzen dürfen. „Es ist nur mit der Anfahrt oft schwierig“, so Conni Schneider. Sie weist auch darauf hin, dass das Team immer gern auch neue Ehrenamtliche aufnimmt, die sich im Team des Martinslädles engagieren wollen.