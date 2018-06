Traktor-Überholen missglückt

Über 10 000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines missglückten Überholmanövers auf der Kreisstraße zwischen Ursendorf und Enzkofen. Ein Autofahrer aus dem Kreisgebiet fuhr am Freitagmittag mit seinem Pkw Audi in Richtung Enzkofen. Kurz vor Ortsbeginn wollte er einen Traktor mit Anhänger überholen. Als er zum Überholen angesetzt hatte, bog der Traktorfahrer nach links ab, ohne auf den zu überholenden Pkw zu achten. Trotz Vollbremsung und Ausweichversuch kollidierte der Pkw mit dem Miststreuer. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro, am Miststreuer von rund 100 Euro