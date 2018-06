Teile des Reliefs werden gerettet

Es war nicht einfach, aber Gemeinderat Norbert Schreiber ist es mit der Hilfe von Steinmetzmeister Christoph Stauß gelungen, wenigstens einige Erinnerungstücke des meterhohen Reliefs aus der Göge-Schule zu retten, bevor sie abgerissen wird. Die vier Motive werden nun von Stauß restauriert und sollen dann im Haus von Norbert Schreiber einen neuen Platz bekommen.

„Herr Stauß hat mit zwei Mitarbeitern vier Motive ausgebaut“, erzählt Schreiber. Darunter die von ihm so bewunderte Friedenstaube, Horn und Flöte, ein Apfelbaum sowie ein Tiermotiv. „Die Szene mit den musizierenden Kindern hätte ich auch gern mitgenommen, aber da hat es nicht geklappt, die Tonteile von der Betonwand zu lösen, ohne großen Schaden anzurichten.“ Auch so seinen die Motive in größere Stücke zerbrochen, die nun von Christoph Stauß wieder zusammengesetzt würden. Im Sommer sollen sie dann bei Schreiber eingebaut werden. Im Wohnhaus oder dem Heimatmuseum, das er einrichtet.

Bevor die Stadtverwaltung Schreiber die Ausbau-Erlaubnis erteilt hat, hat das Rathausteam Recherchen zur Herkunft angestellt. „Wir mussten die alten Akten heraussuchen, um auf den Namen zu kommen“, sagt Bürgermeister Peter Rainer. 1965 habe die Gemeinde dem Künstler Siegfried Haas aus Rottweil 10000 Mark für das Kunstwerk bezahlt. Da Haas im Jahr 2011 im Alter von 89 Jahren gestorben ist, habe die Verwaltung Kontakt zu den Söhnen aufgenommen. Andreas Haas habe mitgeteilt, dass die Gemeinde frei über das Kunstwerk verfügen könne, er sich aber freuen würde, wenn es erhalten bliebe.

Siegfried Haas wurde 1921 als erstes von fünf Kinder in Giengen an der Brenz geboren. Mit 12 Jahren besuchte er ein Franziskanerkloster in den Niederlanden, um der Hitlerjugend zu entgehen. Der Zweite Weltkrieg, seine Zeit in französischer Gefangenschaft und die Nachkriegszeit haben bei ihm starke Spuren hinterlassen. Der Schwarzwälder Bote schreibt zu seinem Tod: „Was er denkt und wie er fühlt, drückt er mit Hilfe der Bildhauerei und Malerei aus. Eindrücklich sind beispielsweise die beiden Bronzeskulpturen, die er für die Gedenkstätte Eckerwald geschaffen hat. Das Mahnmal ,Der Gefangene’ von 1988 zeigt das Bild eines geschundenen Mannes, der gleichwohl seine Würde bewahrt. Das ist sein Thema: die Bejahung des Lebens, trotz der Schutz- und Hilflosigkeit, die die Menschen immer wieder überfällt.“